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22 червня 2020, понеділок, 13:42 10
Верховна Рада і партії 2020-06-22T15:00:01+03:00
Українські Новини
У День скорботи Бойко поклав квіти до меморіалу воїнам-визволителям

У День скорботи Бойко поклав квіти до меморіалу воїнам-визволителям

Тетяна Зотова
Юрій Бойко, Гатне, Перепоховання червоноармійців, день скорботи, ОПЗЖ, 22 червня
Юрій Бойко в с. Гатне. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко в с. Гатне. Фото: zagittya.com.ua

Співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко поклав квіти до меморіалу воїнам-визволителям в с. Гатне Київської області. 22 червня – в день, коли в Україні відзначається День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни – біля меморіалу в Гатному відбулося урочисте перепоховання останків червоноармійців, загиблих у боях за нашу землю під час Великої Вітчизняної війни.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Сьогодні ми перепоховали останки 23-х захисників Києва, серед яких є червоноармієць, вдова якого жива – найближчим часом його особисті речі будуть передані родині", – сказав Юрій Бойко.

Пошуком останків загиблих воїнів ось уже майже 20 років займається загін "Дніпро-Україна", почесним президентом якого є Юрій Бойко.

"Ця страшна війна пройшла через кожну сім'ю, забрала мільйони життів. Проводжаючи в останню путь наших бійців, ми хочемо, щоб якомога швидше закінчилася війна на сході, а в Україну прийшли мир і стабільність", – підкреслив співголова партії ОПЗЖ.

Політик зазначив, що сьогодні дуже важливо передати молодим поколінням правду про Велику Вітчизняну війну і не допустити переписування історії. "Наші діди і батьки звільнили рідну землю від фашистів, відбудували Україну. І ми зобов'язані зберегти та передати історію їхнього подвигу, їхньої героїчної праці, честі і взаємопідтримки сьогоднішній молоді. Це наш обов'язок перед пам'яттю мільйонів загиблих", – сказав Юрій Бойко.

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