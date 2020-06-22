У День скорботи Бойко поклав квіти до меморіалу воїнам-визволителям

Співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко поклав квіти до меморіалу воїнам-визволителям в с. Гатне Київської області. 22 червня – в день, коли в Україні відзначається День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни – біля меморіалу в Гатному відбулося урочисте перепоховання останків червоноармійців, загиблих у боях за нашу землю під час Великої Вітчизняної війни.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Сьогодні ми перепоховали останки 23-х захисників Києва, серед яких є червоноармієць, вдова якого жива – найближчим часом його особисті речі будуть передані родині", – сказав Юрій Бойко.

Пошуком останків загиблих воїнів ось уже майже 20 років займається загін "Дніпро-Україна", почесним президентом якого є Юрій Бойко.

"Ця страшна війна пройшла через кожну сім'ю, забрала мільйони життів. Проводжаючи в останню путь наших бійців, ми хочемо, щоб якомога швидше закінчилася війна на сході, а в Україну прийшли мир і стабільність", – підкреслив співголова партії ОПЗЖ.

Політик зазначив, що сьогодні дуже важливо передати молодим поколінням правду про Велику Вітчизняну війну і не допустити переписування історії. "Наші діди і батьки звільнили рідну землю від фашистів, відбудували Україну. І ми зобов'язані зберегти та передати історію їхнього подвигу, їхньої героїчної праці, честі і взаємопідтримки сьогоднішній молоді. Це наш обов'язок перед пам'яттю мільйонів загиблих", – сказав Юрій Бойко.