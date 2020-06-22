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22 червня 2020, понеділок, 13:19 178
Події 2020-06-22T15:30:04+03:00
Українські Новини
Працівники заводу "Електроважмаш" страйкують та звинувачують в.о. гендиректора Бусько у знищенні підприємства

Працівники заводу "Електроважмаш" страйкують та звинувачують в.о. гендиректора Бусько у знищенні підприємства

Тетяна Зотова
страйк, Банкрутство, Приватизація, Електроважмаш, Віктор Бусько
Страйк працівників
Страйк працівників "Електроважмашу". Фото: Харків News

Затримки зарплат на одному з найбільших підприємств Харкова - державному заводі "Електроважмаш" - стали причиною страйку працівників. Як повідомив Telegram-канал "Харків News", працівники держпідприємства не вийшли на роботу і, зібравшись біля адміністративного корпусу "Електроважмашу", звинуватили виконуючого обов'язки генерального директора підприємства Віктора Бусько в доведення заводу до передбанкрутного стану.

"На "Електротяжмаші" страйк, люди залишилися без зарплати. Скаржаться, що керівництво все спиз*ило. Грошей немає. В.о. гендиректора заводу "Електроважмаш" Бусько довів підприємство до передбанкрутного стану", - повідомив "Харків News" з місця подій.

Раніше надбанням ЗМІ стала оперативна управлінська звітність підприємства, яка свідчить про його важкий економічний стан: підприємство заборгувало постачальникам і банкам-кредиторам понад 0,5 млрд гривень, його рахунки арештовані за судовими позовами за борги, вперше за багаторічну історію в "Електроважмашу" виникли податкові борги перед бюджетами, а схеми розграбування заводу менеджментом стали приводами для кримінальних справ і обшуків, зарплати затримуються більш ніж на 2-3 місяці, борги перед працівниками перевищують 34,2 млн гривень.

Експерти також констатують серйозні проблеми і з підготовкою до роботи заводу в 2021 році. Станом на сьогоднішній день "Електроважмаш" не уклав виробничих контрактів на плановий обсяг виробництва (1,9 млрд гривень), не ведеться передконтрактна робота з замовниками. В результаті підприємство зможе випустити в наступному році не більше ніж на 0,5-0,9 млрд гривень - це приблизно в 3,5 рази нижче показників обсягу виробництва за 2019 рік.

Діяльність менеджменту "Електроважмашу" та стан заводу створюють вибухонебезпечну ситуацію для соціально-економічної ситуації у Харкові та регіоні, що може стати підставою для кадрових висновків не лише щодо в.о. гендиректора, але й голови Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олексія Кучера, який допустив зростання напруженості в регіоні напередодні місцевих виборів.

"Зверталися до Кучера, щоб в адміністрації якось втрутилися й вирішили ситуацію. Однак ХОДА лише написали якісь листи в Офіс Президента і Кабмін. Півроку минуло і тиша. А адже ми - державне підприємство" - обурився в бесіді з представником харківського ЗМІ учасник страйку.

Завод "Електроважмаш" спеціалізується на виробництві гідро - і турбогенераторів для ТЕС та АЕС, електродвигунів для приводів прокатних станів, шахтних підйомників, тягового електрообладнання для залізничного і міського транспорту. Багато років підприємство входило в перелік стратегічних - які не підлягають приватизації. У жовтні 2019 року Міністерство розвитку економіки передало завод "Електроважмаш" у Фонд державного майна України для підготовки до приватизації. Голова Фонду держмайна (ФДМ) заявив, що підприємство може бути продано у першій половині 2020 року і дати старт "великої приватизації". Згодом Дмитро Сенниченко відмовився від своїх слів і сказав, що приватизація "Електроважмашу" потребує тривалого часу. За оцінками економічних експертів, враховуючи нинішній стан заводу "Електроважмаш" може зупинитися в найближчі 4-5 місяців.

Нагадаємо, що заводом з кінця листопада 2019 року керує призначений екс-прем'єр-міністром Гончаруком в.о. гендиректора Віктор Бусько, екс-депутат Запорізької обласної ради та колишній топ-менеджер підприємств групи "Метінвест" Ріната Ахметова, за чутками, близький до голови Фонду держмайна Дмитро Сенниченко та його заступника Сергію Ігнатовського. У ЗМІ активно обговорюється прийдешнє звільнення Дмитра Сенниченко з посади голови ФДМ за недостатньо ефективну роботу.

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