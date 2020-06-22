Активісти заявили про спроби дискредитації з боку забудовників Зубика і Кучера та "смотрящого" Комарницького

Представники громадських організацій, які борються проти незаконних забудов у Києві, заявили про тиск з боку будівельної мафії, зокрема - забудовників Володимира Зубика і Сергія Кучера та "смотрящего" Дениса Комарницького. Про це вони розповіли під час прес-конференції в інформагентстві "Інтерфакс-Україна".

За словами голови ГО "Стоп свавіллю" Сергія Северина, проти них запустили брудну кампанію з дискредитації, створивши фейкову псевдоорганізацію наслідувачів з ідентичною символікою. З метою дискредитації їхні наслідувачі замовили сюжети про фейкові акції на "зливних бачках". Северин продемонстрував відео, на якому порівнюються акції справжньої ГО та підробки. На ньому чітко видно, що підроблені акції продовжуються не більше 10 хвилин, виключно для картинки. Та проходять під об’єктами, стосовно яких до "Стоп свавіллю" та інших ГО від місцевих мешканців сигналів не надходило.

"Наші акції ми завжди проводимо офіційно, інформуючи про них місцеву владу. Вони тривають по декілька годин, ми спілкуємося з людьми, надаємо слово іншим людям, кому є що додати, передаємо наші звернення до тих органів, біля яких проводимо захід", - пояснив різницю Сергій Северин.

У свою чергу відомий боротьбою з незаконними забудовами депутат Київради Ігор Мірошниченко розповів, хто саме стоїть за спробами дискредитувати активістів.

"За нашою інформацією, цей дискредитаційний ролик замовляла компанія "Інтергал Буд", яку представляє президент Володимир Зубик, у змові з іншими представниками будівельної мафії. І очолює цю мафію "смотрящий" Денис Комарницький, який сьогодні просуває Миколу Тищенко у мери Києва. А також, за нашими даними, до цієї схеми причетний колишній очільник київської ДАБІ Сергій Кучер", - підкреслив Мірошниченко.

Голова "Стоп свавіллю" зазначив, що через карантин та недолугу реформу будівельної сфери активно поновилися незаконні забудови. Він перерахував конкретні об’єкти: ЖК Edeldorf, яке Edelburg Development, котра належить згаданому Сергію Кучеру, будує по вул. Старонаводницькій, 42-44, об’єкт "Інтергал Буду" ЖК CITY HUB по вул. Кудряшова, 10, ЖК "Академ Квартал" за адресою пров. Приладний, 10 цієї ж компанії та інші.

"На сьогодні крім сил громади, крім місцевих мешканців та активістів ніхто не може зупинити незаконні будівництва. І коли забудовникам немає чим відповісти, вони переходять на такі замовні матеріали проти нас. Бо єдине, що їм залишилось - це дискредитувати громадськість, щоби в них розв’язалися руки", - заявив Сергій Северин.

Він пообіцяв, що незважаючи на нападки з боку будівельної мафії в особах Зубика, Кучера та Комарницького, активісти продовжуватимуть боротися з незаконними забудовами.

"Наша боротьба не закінчується - вона тільки починається. Ми доб’ємося, щоб незаконні будівництва були зупинені. Хочете будувати - будуйте відповідно до закону та дозвільних документів", - закликав голова "Стоп свавіллю".

"Ми воювали, воюємо і будемо воювати проти незаконних забудов. Кожен наш протест підкріплений документами, відповідями контролюючих органів, і нам нема за що виправдовуватись", - резюмував Ігор Мірошниченко.