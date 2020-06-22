Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва

Співробітники ПРАТ "Київський електровозоремонтний завод" відмовляються виходити на зміну в понеділок, поки територію заводу не залишать представники приватної охоронної фірми, які прийшли кілька днів тому разом з "новим в. о. директора" Романом Желізняком. Про це повідомив заступник голови профспілкової організації КЕВРЗ Василь Мінчура під час зборів співробітників перед прохідною заводу в понеділок вранці.

Перед входом на територію заводу зібралося близько 100 співробітників підприємства.

За словами Мінчури, співробітники заводу обурені подіями, які відбувалися навколо підприємства протягом останніх декількох тижнів.

"Ми стали свідками рейдерського захоплення. Спочатку члени правління "УЗ" Целєєвський і Міняйло цілеспрямовано висували необґрунтовані претензії до директора "КЕВРЗ" Василя Дутчака, потім з'явилася інформація про нібито відсторонення його від посади на підставі надуманих звинувачень, потім проводилися слідчі дії. Але оскільки порушень на заводі немає, компанія працює і регулярно приносить прибуток своєму акціонеру – "Укрзалізниці", претензії закінчилися нічим. І ось наприкінці минулого тижня на завод зайшли невідомі люди з приватної охоронної структури, і привели з собою нібито нового директора, якого незаконно внесли до реєстру. Ми вважаємо, що за цим стоїть член наглядової ради КЕВРЗ Максим Міняйло", - говорить Мінчура.

Адвокат Юрій Радзієвський, який представляє інтереси законного керівництва "КЕВРЗ" зазначає, що наглядова рада заводу не мала права відчужувати Дутчака від посади, оскільки це не входить у її повноваження. "Крім того, привід для відсторонення надуманий. Керівнику закидають перевитрату 7 млн грн. на ремонти електропоїздів, які сама ж "Укрзалізниця" і замовила, подавши їх у цеху в розукомплектованому вигляді майже не підлягають відновленню", - сказав адвокат. Також, за його словами, з порушеннями проводилося і саме засідання наглядової ради, а на момент ознайомлення діючого директора з наказом про відсторонення новий керівник Желізняк вже був внесений в реєстр, що також є грубим порушенням.

Як пояснив Мінчура, 18 червня Желізняк і його команда вже один раз не були допущені на територію співробітниками підприємства. "Нам відомі факти шантажу, тиску з його боку робітників та інженерів. Погрожували, що не виплатять зарплату, не будуть давати замовлення на підприємство. І через два дні після того, як співробітники їх не пустили, Желізняк організував приватну охорону в кількості 50 осіб і силою увійшов в будівлю", - констатував лідер профспілки КЕВРЗ.

За його словами, постанова Господарського суду м. Києва про призупинення рішення про відсторонення Дутчака від посади Желізняк проігнорував.

"Лінійним відділом поліції на залізничному транспорті відкрито кримінальне провадження проти осіб, які фактично захопили завод, здійснили рейдерство", - додав адвокат Радзієвський.

Як повідомив Мінчура, тепер залізничники вимагають від керівництва "УЗ" розібратися з невідомими, які зайшли на територію заводу і відмовляються повертатися на робочі місця, поки не буде повернений законний керівник.

Нагадаємо, на сьогоднішній день ЗАТ "КЕВРЗ" — єдиний завод в Україні, на виробничих потужностях якого виконуються капітально-відновлювальні ремонти і "глибокі" модернізації електропоїздів (у тому числі приміського сполучення). Починаючи з 2015 року підприємство працює прибутково, за даними компанії, протягом останніх чотирьох звітних років сплачено майже півмільярда податків і в тому числі 17,7 млн грн дивідендів до бюджету. За даними ЦТС, ЗАТ завершило січень-березень 2020 року з чистим прибутком у розмірі 3,31 млн грн.