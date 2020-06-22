Народні депутати вимагають у Шмигаля звільнити голову космічної агенції Усова

Голова Державної космічної агенції України не може належним чином виконувати свої обов’язки, у тому числі через відсутність спеціальної перевірки та причетність до корупції.

Про це йдеться у зверненні народних депутатів до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка.



Усього під зверненням підписалися сотня народних обранців з усіх фракцій і продовжують збирати підписи. Інформацію про це виклав на своїй сторінці у Фейсбуці адвокат і громадський діяч Масі Найєм.

Депутати доводять інформацію, що з моменту його обрання на посаду у січні 2020 року за час випробувального терміну, Володимир Усов не лише не довів свою компетентність і професійність, а й саму відповідність займаній посаді.

За п’ять місяців діяльності новий Голова Державної космічної агенції не лише не представив стратегій розвитку агенції та галузі, а й будь-якого іншого плану.



"Хоча, разом із тим, у гучних інтерв’ю повідомляє про амбітні плани завоювання найближчих планет. Судячи із офіційного сайту Держкосмосу, головним досягненням установи за останні півроку стало створення офіційних каналів у Телеграм та на Ютубі", - цитує звернення Масі Найєм.

Разом з тим діючий голова ДКА відомий тим, що не заповнив у офіційній декларації численні статки та іноземні активи, зокрема американську компанію Kwamb.io.inc, частки в чотирьох українських фірмах та дві квартири. Також компанії В. Усова фігурують у кримінальних справах про вимивання коштів Миколаївської ОДА. Інформацію про розслідування цієї корупційної афери є на сайті ДБР, однак СБУ досі не провела спеціальну перевірку Голови ДКА.

Згідно цих фактів, та невідповідності Володимира Усова займаній посаді, народні обранці вимагають відсторонити від виконання обов’язків і звільнити із посади.