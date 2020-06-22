3 депутати пропонують Раді ввести штрафи за велику заборгованість за компослуги в 20-50%

3 депутати пропонують Верховній Раді передбачити введення штрафів за заборгованість за житлово-комунальні послуги, розмір яких перевищує платежі за рік, у розмірі 20-50%.

Відповідний законопроєкт № 3613 був зареєстрований у парламенті 9 червня, передають Українські Новини.

При наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за рік, передбачено накладення на споживача штрафу в розмірі 20% від заборгованості, при перевищенні суми платежів за 2 роки - у розмірі 30% від заборгованості, при перевищенні суми платежів за 3 роки - у розмірі 50% від заборгованості.

Таким чином, боржники за компослуги прирівнюються до боржників за аліменти.

Згідно з чинним законодавством, за несвоєчасну сплату компослуг передбачається пеня не більше 0,01% від заборгованості за кожен день прострочення.

Як повідомлялося, також автори пропонують заборонити боржникам за комунальні послуги, також, як і "аліментникам" ,виїзд за кордон, обмежувати їх права на водіння транспортних засобів, права користування вогнепальною зброєю та права полювання.

Дані санкції можуть очікувати тих мешканців з заборгованостями, які не погодяться на її реструктуризацію з 1 жовтня. Автори законопроєкту - депутати фракції "Слуга народу" Михайло Лаба, Ігор Кривошеєв, Анатолій Костюх.