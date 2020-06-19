Бойко вимагає звіту куди витратили гроші з Фонду боротьби з коронавірусом

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) вимагає звіту чинної влади про витрачання коштів з Фонду боротьби з коронавірусом.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"З 64 млрд гривень Фонду боротьби з коронавірусом, за нашими оцінками, дали всього 3 млрд і ще 3 млрд планується. Тобто максимум 6 млрд дійде до медицини – це тільки 10% Фонду. А всі інші кошти "розбазарили". Тому ми вимагаємо звіту влади про те, куди поділися гроші", – сказав співголова ОПЗЖ Юрій Бойко.

Він наголосив, що опозиціонери вимагають збільшення фінансування медицини. "Наш аналіз показує, що фінансування охорони здоров’я залишається недостатнім. Опозиції вдалося добитися, щоб з 1 липня були профінансовані лікарні вторинної ланки і не сталося їх закриття. Але так звана реформа Супрун не зупинена, замість підтримки лікарів готується їх скорочення. Це притому, що у важкий час епідемії вони ризикували і ризикують зараз, рятуючи життя людей. Обіцяних владою грошей медики так і не побачили. Це неприпустимі речі", – зазначив політик.

Співголова фракції ОПЗЖ наголосив на вимозі фінансування медицини в межах тих 64 млрд гривень, які були заплановані. "Ми будемо цього добиватися. Лікарі повинні бачити, що ми не тільки добрими словами, а й справами підтримуємо їх у цей складний час", – підкреслив Бойко.

Політик також наголосив, що уряд в цілому не може впоратись з покладеними на нього завданнями і має бути відправлений у відставку.

"Ми збираємо підписи за відставку уряду, тому що він не налаштований на підтримку людей, а займається тільки виплатами за зовнішніми запозиченнями. Це абсолютно тупиковий шлях. Він показав свою недієздатність. Через 100 днів роботи внести програму, коли вже потрібно підводити перші підсумки – це вже занадто навіть для монобільшості, яка теж не підтримала програму Кабміну Шмигаля. Цей уряд не зможе впоратись ані з економічними проблемами, ані з епідемією. Все це разом створює обстановку хаосу в державі. А це пряма політична відповідальність і президента, і Кабміну. Тому не тільки уряд має піти у відставку, а й мають відбутися перевибори парламенту", – резюмував Юрій Бойко.