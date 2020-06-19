підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 червня 2020, пʼятниця, 21:01 7
Верховна Рада і партії 2020-06-19T22:00:01+03:00
Українські Новини
Бойко вимагає звіту куди витратили гроші з Фонду боротьби з коронавірусом

Бойко вимагає звіту куди витратили гроші з Фонду боротьби з коронавірусом

Петро Стуженко
Юрій Бойко, ОПЗЖ, Фонд боротьби з коронавірусом
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) вимагає звіту чинної влади про витрачання коштів з Фонду боротьби з коронавірусом.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"З 64 млрд гривень Фонду боротьби з коронавірусом, за нашими оцінками, дали всього 3 млрд і ще 3 млрд планується. Тобто максимум 6 млрд дійде до медицини – це тільки 10% Фонду. А всі інші кошти "розбазарили". Тому ми вимагаємо звіту влади про те, куди поділися гроші", – сказав співголова ОПЗЖ Юрій Бойко.

Він наголосив, що опозиціонери вимагають збільшення фінансування медицини. "Наш аналіз показує, що фінансування охорони здоров’я залишається недостатнім. Опозиції вдалося добитися, щоб з 1 липня були профінансовані лікарні вторинної ланки і не сталося їх закриття. Але так звана реформа Супрун не зупинена, замість підтримки лікарів готується їх скорочення. Це притому, що у важкий час епідемії вони ризикували і ризикують зараз, рятуючи життя людей. Обіцяних владою грошей медики так і не побачили. Це неприпустимі речі", – зазначив політик.

Співголова фракції ОПЗЖ наголосив на вимозі фінансування медицини в межах тих 64 млрд гривень, які були заплановані. "Ми будемо цього добиватися. Лікарі повинні бачити, що ми не тільки добрими словами, а й справами підтримуємо їх у цей складний час", – підкреслив Бойко.

Політик також наголосив, що уряд в цілому не може впоратись з покладеними на нього завданнями і має бути відправлений у відставку.

"Ми збираємо підписи за відставку уряду, тому що він не налаштований на підтримку людей, а займається тільки виплатами за зовнішніми запозиченнями. Це абсолютно тупиковий шлях. Він показав свою недієздатність. Через 100 днів роботи внести програму, коли вже потрібно підводити перші підсумки – це вже занадто навіть для монобільшості, яка теж не підтримала програму Кабміну Шмигаля. Цей уряд не зможе впоратись ані з економічними проблемами, ані з епідемією. Все це разом створює обстановку хаосу в державі. А це пряма політична відповідальність і президента, і Кабміну. Тому не тільки уряд має піти у відставку, а й мають відбутися перевибори парламенту", – резюмував Юрій Бойко.

Більше новин про: Юрій Бойко ОПЗЖ Фонд боротьби з коронавірусом

Вакарчук вийшов з фракції "Голос"
У Києві за добу різко збільшилася кількість нових хворих на коронавірус
Новини
Три роки в лівійській в'язниці. В Україну повернулися 14 моряків 21:48
У МВС зафіксували 709 випадків коронавірусу 21:14
Аеропорт у Львові відновив прийом і відправку міжнародних рейсів 21:13
Бойко вимагає звіту куди витратили гроші з Фонду боротьби з коронавірусом 21:01
Сильні дощі з градом та шквальний вітер. На вихідних Україну знову чекає негода 21:00
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
ОГХК продовжує укладати договори з відстрочкою платежу, всупереч обіцянкам працювати по передоплаті , - документи 18:48
"Центр протидії корупції" провів урок для Зеленського про корупцію в Окружному адмінсуді Києва 11:29 Відео
Просили "бути гнучким" до сумнівних закупівель: Зеленському розповіли про схеми чиновників УЗ 15:17
Пул надійних клієнтів дав можливість відновити роботу Вільногірського ГМК, – топ-менеджер ОГХК 19:28
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
Наявність "государева ока" Лещенка не вберегло "Укрзалізницю" від закупівлі "лівих" запчастин на 100 млн гривень 14:18
Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду 10:16 Інфографіка
Чверть першого траншу кредиту МВФ Україні піде на покупку американських катерів. Перший транш МВФ - $2,1 млрд, а за катери заплатять $0,6 млрд 11:26
В Україні кількість нових заражених коронавірусом за добу наближається до тисячі 09:45 Інфографіка
більше новин
Рада призначила заступника міністра енергетики Абрамовського міністром захисту навколишнього середовища
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok