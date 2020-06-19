Бойко, Медведчук та Льовочкін розповіли начальникам місцевих штабів з чим йти на вибори

Політична партія "Опозиційна платформа" (ОПЗЖ) прийняла рішення брати участь у місцевих виборах 2020 року та розраховує на перемогу в більшості областей і міст України.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Ми бачимо сьогодні катастрофічну кризову ситуацію в країні та регіонах, неспроможність влади вирішувати нагальні проблеми країни і суспільства, ми бачимо важке життя і невдоволення людей. Влада не може впоратися з викликами, що стоять сьогодні перед країною: немає миру, зростають тарифи, погіршується соціальне становище людей – країна все глибше занурюється в соціальну і економічну кризу. Змінити цей згубний курс, повернути реальну владу місцевому самоврядуванню – таким ми бачимо своє завдання. Повернути в Україну мир, об'єднати країну і забезпечити людям гідне життя – ОПЗЖ готова і може. У партії є для цього чітка антикризова програма, а головне люди, які не бояться, знають і вміють працювати та готові взяти на себе відповідальність за розвиток кожного регіону України", – вказано в прийнятій заяві партії.

У нараді, яка пройшла в Києві 19 червня, взяли участь співголови партії Юрій Бойко і Вадим Рабінович, голова політичної ради і стратегічної ради партії Віктор Медведчук, голова виконкому партії Сергій Льовочкін та більше 50 керівників місцевих штабів партії з усіх регіонів України. Керувати центральним штабом на місцевих виборах-2020 будуть Сергій Льовочкін та Вадим Рабінович