підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 червня 2020, пʼятниця, 17:15 12
Верховна Рада і партії 2020-06-19T18:30:03+03:00
Українські Новини
Бойко, Медведчук та Льовочкін розповіли начальникам місцевих штабів з чим йти на вибори

Бойко, Медведчук та Льовочкін розповіли начальникам місцевих штабів з чим йти на вибори

Петро Стуженко
Опозиційна платформа - За життя, Юрій Бойко, Віктор Медведчук, Сергій Льовочкін, ОПЗЖ, Місцеві вибори-2020
Зустріч з керівниками місцевих виборчих штабів. Фото: zagittya.com.ua
Зустріч з керівниками місцевих виборчих штабів. Фото: zagittya.com.ua

Політична партія "Опозиційна платформа" (ОПЗЖ) прийняла рішення брати участь у місцевих виборах 2020 року та розраховує на перемогу в більшості областей і міст України.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Ми бачимо сьогодні катастрофічну кризову ситуацію в країні та регіонах, неспроможність влади вирішувати нагальні проблеми країни і суспільства, ми бачимо важке життя і невдоволення людей. Влада не може впоратися з викликами, що стоять сьогодні перед країною: немає миру, зростають тарифи, погіршується соціальне становище людей – країна все глибше занурюється в соціальну і економічну кризу. Змінити цей згубний курс, повернути реальну владу місцевому самоврядуванню – таким ми бачимо своє завдання. Повернути в Україну мир, об'єднати країну і забезпечити людям гідне життя – ОПЗЖ готова і може. У партії є для цього чітка антикризова програма, а головне люди, які не бояться, знають і вміють працювати та готові взяти на себе відповідальність за розвиток кожного регіону України", – вказано в прийнятій заяві партії.

У нараді, яка пройшла в Києві 19 червня, взяли участь співголови партії Юрій Бойко і Вадим Рабінович, голова політичної ради і стратегічної ради партії Віктор Медведчук, голова виконкому партії Сергій Льовочкін та більше 50 керівників місцевих штабів партії з усіх регіонів України. Керувати центральним штабом на місцевих виборах-2020 будуть Сергій Льовочкін та Вадим Рабінович

Більше новин про: Опозиційна платформа - За життя Юрій Бойко Віктор Медведчук Сергій Льовочкін ОПЗЖ Місцеві вибори-2020

Платформа Бойка вимагає захистити журналістів від ...
"Платформа Бойко" звинуватила Зеленського у свідом...
У "1+1 медіа" пообіцяли перевірити, чи дійсно Марч...
Бойко, Медведчук і Льовочкін заспівали "День Перем...
Вакарчук вийшов з фракції "Голос"
У Києві за добу різко збільшилася кількість нових хворих на коронавірус
Новини
Десантний корабель США зайшов у Чорне море для підвищення безпеки в регіоні 18:31
Гривня на міжбанку перед вихідними зміцнилася 18:08
Одному з екс-беркутівців заочно повідомили про підозру у розстрілах на Майдані 18:00
Шмигаль оголосив про початок другої хвилі коронавіруса в Україні 17:58
$500 млн інвестицій в електромережі – повернуться в економіку 12 разів, – Буймістер 17:46
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
ОГХК продовжує укладати договори з відстрочкою платежу, всупереч обіцянкам працювати по передоплаті , - документи 18:48
"Центр протидії корупції" провів урок для Зеленського про корупцію в Окружному адмінсуді Києва 11:29 Відео
Просили "бути гнучким" до сумнівних закупівель: Зеленському розповіли про схеми чиновників УЗ 15:17
Пул надійних клієнтів дав можливість відновити роботу Вільногірського ГМК, – топ-менеджер ОГХК 19:28
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
Наявність "государева ока" Лещенка не вберегло "Укрзалізницю" від закупівлі "лівих" запчастин на 100 млн гривень 14:18
Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду 10:16 Інфографіка
Чверть першого траншу кредиту МВФ Україні піде на покупку американських катерів. Перший транш МВФ - $2,1 млрд, а за катери заплатять $0,6 млрд 11:26
В Україні кількість нових заражених коронавірусом за добу наближається до тисячі 09:45 Інфографіка
більше новин
Рада призначила заступника міністра енергетики Абрамовського міністром захисту навколишнього середовища
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok