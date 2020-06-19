ОПЗ приєднався до вимог про захист українських виробників мінеральних добрив

Одеський припортовий завод просить голову Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого сприяти захисту українських виробників мінеральних добрив у справі про запровадження обмежень щодо імпорту цієї продукції.

Про це йдеться в листі ОПЗ Куцому.



ОПЗ підкреслює, що головний фактор, який дестабілізує роботу галузі - це збільшення імпорту добрив.



Завод підкреслює, що хімпром був готовий до компромісу з представниками аграрних асоціацій, щодо вироблення захисних заходів підсумками проведеного Мінекономіки антидемпінгового розслідування.



"На консультаціях у Мінекономрозвитку, які пройшли наприкінці травня, нам, як представникам хімпрому, було запропоновано спільно з чиновниками і кінцевими споживачами нашої продукції виробити загальні підходи і рішення. Іншими словами - знайти компроміс. Ми не відмовилися від такого підходу, і взяли активну участь у всіх консультаціях, розуміючи, що ідею діалогу і компромісу в цьому питанні також поділяє і президент України", - сказано в листі.



Але, за інформацією ОПЗ, їхні опоненти не налаштовані на діалог.



"Констатуємо, що на сьогодні питання торгових обмежень, квот і захисних ринкових заходів перейшов у політичну площину, де одна зі сторін явно не націлена шукати компроміс. Лобісти імпорту заблокували запровадження квот, а також переконали керівництво країни, що це рішення зашкодить інтересам вітчизняного АГК (що є неправдою і маніпуляцією)", - зазначається в документі.



ОПЗ розцінює відмову від запровадження розумних обмежень на імпорт міндобрив як відмова від підтримки всієї хімічної промисловості України.



Підприємство підкреслює, що тільки на ОПЗ працює понад 2900 людей і десятки тисяч зайняті на інших виробниках міндобрив і питання обмежень - ключовий для збереження робочих місць і успішної роботи підприємств.



"Якщо нинішня повна відмова від запровадження обмежувальних заходів - це і є компроміс між учасниками ринку, до якого нас закликали, то ми не згодні з таким "компромісом". Рішення про відкритий навстіж ринок для іноземних виробників уже восени цього року позначиться на показниках роботи нашого підприємства. Ми будемо змушені оголосити про скорочення обсягів виробництва, а також звільнення значної кількості працівників", - підкреслює ОПЗ.



Завод вважає, що відсутність квот - це надання префернцій на українському ринку іноземним виробникам.



"Ми не просимо дотацій. Ми не просимо преференцій. Ми просимо адекватних заходів для захисту інтересів вітчизняних виробників, які є в руках уряду. Просимо вас донести до перших осіб держави позицію нашого підприємства. Наш трудовий колектив бачить у вас союзника, і просить вашого сприяння", - резюмується в листі.

Також лист із аналогічними вимогами ОПЗ направив меру міста Южний, де й розташований завод, Володимиру Новацькому.

Як повідомляли Українськi Новини, 17 червня директори хімічних підприємств учора заявили про політичний тиск на Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі (МКМТ) з боку імпортерів російських добрив і про високу ймовірність відмови від квот.



Вони вимагають вжити заходи для захисту українського хімпрому.



21 серпня 2019 МКМТ розпочала два спеціальні розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив, зокрема нітрату амонію і вапняково-аміачної селітри, карбаміду і карбамідо-аміачної суміші, незалежно від країни походження та експорту; добрив мінеральних зі вмістом азоту і фосфору і добрив мінеральних зі вмістом азоту, фосфору, калію, що класифікуються за кодом УКТЗЕД 3105, незалежно від країни походження та експорту. Ініціаторами справи виступили компанії "Дніпроазот", "Рівнеазот", черкаський "Азот" і "Сєвєродонецький Азот".



За заявою пресслужби Group DF хімічні підприємства просили МКМТ запровадити розмір квот, який забезпечував щонайменше 80% завантаження хімічних підприємств.



23 травня 2020 року МКМТ фактично завершила спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну азотних мінеральних добрив, однак його результати не було оприлюднено.



25 травня МКМТ опублікувала офіційне оголошення про відстрочку терміну проведення розслідування на 30 днів.



17 червня 6 директорів найбільших хімічних заводів України заявили про те, що якщо квоти на азотні добрива не буде запроваджено, на підприємствах буде звільнено близько 40% персоналу.



За даними Спілки хіміків України, в хімічній індустрії задіяно близько 100 тис персоналу.



У травні 2019 року Кабінет Міністрів вніс зміни до переліку заборонених до ввезення товарів із Росії, включивши в нього азотні та калійні добрива. Це рішення стало чинним із 1 липня.