підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 червня 2020, пʼятниця, 15:56 319
Суспільство 2020-06-19T16:30:02+03:00
Українські Новини
Нова естакада — один з наймасштабніших проектів в Одесі за останні півстоліття, — мер Одеси Труханов

Нова естакада — один з наймасштабніших проектів в Одесі за останні півстоліття, — мер Одеси Труханов

Валерия Драгомирова
Геннадій Труханов
Геннадій Труханов

Нинішній, 2020 рік запам'ятається одеситам, як рік закінчення будівництва велопішохідної естакади. Ця споруда дозволила з'єднати дві частини знаменитої Траси здоров'я в єдиний маршрут довжиною 15 кілометрів.

19 червня в Одесі урочисто відкрили велопішохідну естакаду на 10 станції Великого Фонтану. На відкритті був присутній мер Одеси Геннадій Труханов, який подякував усім причетним до створення естакади.

Незважаючи на гадану легкість, побудована естакада – це складна інженерна та архітектурна споруда, особливо враховуючи специфіку місцевості. Саме тому роботи почалися з проведення масштабних укріплювальних і протизсувних робіт. Протягом двох років будівельники вдень і вночі зводили цю конструкцію.

"Все, що ми робимо – для Одеси і одеситів. Ми взялися за ту роботу, яку не робили десятиліттями – благоустрій траси здоров'я. Ми облаштували пішохідні доріжки, встановили освітлення, встановили туалети. З самого початку ми розуміли, що будівництво естакади – дуже амбітний проект. Як мінімум тому, що на середній терасі ніколи не було велопішохідної зони, виконаної в такій якості. Але ми взялися за нього й успішно реалізували", - сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

На час будівництва міська влада не закривала популярний пляж на 10-й станції Великого Фонтану: одеситам і гостям міста був забезпечений безперешкодний доступ до моря.

"Ми не зупиняємося на досягнутому, роботи будуть продовжені. Ми хочемо, щоб одеська Траса здоров'я стала місцем об'єднання спортсменів з усієї України", - підкреслив Геннадій Труханов.

Більше новин про:

Вакарчук вийшов з фракції "Голос"
У Києві за добу різко збільшилася кількість нових хворих на коронавірус
Новини
ОПЗ приєднався до вимог про захист українських виробників мінеральних добрив 16:33 Документ
Суркіс пояснив, чому з'явився "Павелко-гейт" 16:04
Вакарчук останній раз був у Раді 20 травня 16:02
Геннадій Труханов
Нова естакада — один з наймасштабніших проектів в Одесі за останні півстоліття, — мер Одеси Труханов 15:56
Поліція. Фото: Українська правда
У Києві місцеві жителі побилися з поліцією, протестуючи проти будівництва моста на Троєщину 15:46
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
ОГХК продовжує укладати договори з відстрочкою платежу, всупереч обіцянкам працювати по передоплаті , - документи 18:48
"Центр протидії корупції" провів урок для Зеленського про корупцію в Окружному адмінсуді Києва 11:29 Відео
Просили "бути гнучким" до сумнівних закупівель: Зеленському розповіли про схеми чиновників УЗ 15:17
Пул надійних клієнтів дав можливість відновити роботу Вільногірського ГМК, – топ-менеджер ОГХК 19:28
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду 10:16 Інфографіка
Чверть першого траншу кредиту МВФ Україні піде на покупку американських катерів. Перший транш МВФ - $2,1 млрд, а за катери заплатять $0,6 млрд 11:26
Наявність "государева ока" Лещенка не вберегло "Укрзалізницю" від закупівлі "лівих" запчастин на 100 млн гривень 14:18
В Україні кількість нових заражених коронавірусом за добу наближається до тисячі 09:45 Інфографіка
більше новин
Рада призначила заступника міністра енергетики Абрамовського міністром захисту навколишнього середовища
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok