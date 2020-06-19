Копія завжди гірша за оригінал, – експерт про подібність "Пропозиції" на партію "Наш край"

Політична партія "Пропозиція" копіює партію мерів та професіоналів «Наш край», а копія завжди гірша за оригінал.

Про це написав експерт Андрій Золотарьов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Політолог прокоментував презентацію "нової" партії – "Пропозиція".

"Пропозиція" копіює партію мерів та професіоналів "Наш край". Перше, що кинулося в очі, це разюча подібність логотипу партії на "Наш край": ті ж кольори, практично таке ж написання. Та й в заявленій ніші давно працює "Наш край". А копія завжди гірша за оригінал", – написав Золотарьов.

Експерт зазначив, що нова партія ще до старту втратила учасників: із заявлених мерів залишився лише Філатов, Сенкевич, Каспрук та Сухомлин.