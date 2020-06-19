Сергію Хрущову було 84 роки. Про його смерть повідомили його родичі і друзі. Він помер в штаті Род-Айленд, де багато років жив і викладав, повідомляє портал echo.msk.ru.

Сергій Хрущов народився в 1935 році. В кінці 50-х закінчив Московський енергетичний інститут, після цього розробляв в Радянському Союзі балістичні ракети і пілотовані космічні апарати. Отримав за це спочатку Ленінську премію, а в 63-му був удостоєний звання Героя Соціалістичної праці.

Викладав і в Бауманському університеті Росії. Після того як його батько був усунений з посади першого секретаря ЦК КПРС, Сергій Хрущов багато років працював у машинобудуванні на керівних посадах. У США переїхав на початку 90-х, його запросив Браунівського університету, де син колишнього радянського лідера читав лекції з історії "холодної війни". Пізніше отримав вид на проживання.

Сергій Хрущов написав трилогію про батька, в якій він постає реформатором. Після анексії Криму Росією син Хрущова пояснював рішення батька схвалити передачу півострова Україні економічними, а не політичними міркуваннями.

Виступав і проти спроб виправдати Сталіна.

"Це був не ефективний менеджер, а кривавий тиран", - говорив син політика, який засудив культ особи на XX з'їзді КПРС.

Де і коли відбудуться похорони Сергія Хрущова поки не повідомляється.