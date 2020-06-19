Політика уряду щодо імпортозаміщення може не спрацювати, - Продан

Експерт з питань податкової та митної політики, колишній глава ДФС проаналізував Державну програму стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених COVID-19, яку нещодавно презентував український уряд. Метою Програми є впровадження комплексної системи заходів для стабілізації та сталого розвитку економіки України та зростання зайнятості населення.

"Важливим аспектом для розуміння перспектив розвитку української економіки є розуміння того, що світова економічна криза очікувалася міжнародними та експертними установами вже давно. Проте, коронокриза пришвидшила процеси економічної рецесії, а в окремих сферах змусила зупинити як регіональну, так і світову економічну активність. Разом з тим, не варто переоцінювати вплив коронокризи на українські внутрішньоекономічні процеси", - зазначає Мирослав Продан та наголошує, що Україна почала втрачати темпи економічного розвитку ще до того, як в Китаї з’явився перший заражений короновірусом.

Уряд визнає, що втрати від економічної рецесії, спричиненої короновірусною хворобою, для України будуть більш значними ніж очікувалося, зокрема, від 4 до 8 % ВВП. В програмі уряду визначені два основних напрями розвитку української економіки: відмова від імпорту та нова програма підтримки бізнесу.

"У світовій практиці можна спостерігати велику кількість прикладів досвіду країн, які застосовували політику імпортозаміщення з метою розвитку вітчизняних підприємств та укріплення економіки держави. Проте, для політики імпортозаміщення мають бути присутні певні умови, які б забезпечили її успішну реалізацію. Зокрема, це надання пільгових кредитів, спрощення системи оподаткування, субсидування та розширення фінансування наукових досліджень, тощо", - говорить експерт.

Продан зазначає, що серед галузей національного господарства є такі, де можливе часткове заміщення імпорту за рахунок системної політики, відстоювання національних інтересів та масштабних державних і приватних інвестицій, проте є й такі, в яких складно реалізовувати стратегію імпортозаміщення.

"Реалізація в Україні класичної моделі імпортозаміщення, яка ґрунтується лише на власних ресурсах і технологіях, у найближчій перспективі не уявляється можливою через втрату конкурентних позицій багатьма видами економічної діяльності. Крім того, уряд, проголошуючи відмову від імпорту, не створив для українських товаровиробників механізму доступу до новітніх технологій та фінансових ресурсів, ані за рахунок використання ресурсів СОТ, а ні до ВОІВ щодо забезпечення доступу до новітніх технологій", - говорить Мирослав Продан.

Нагадаємо, що в окремих сферах економіки державна політика є суперечливою. Зокрема, в 2019 та 2020 роках Верховною Радою України була прийняла низка нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення доступності лікарських засобів та фармацевтичних препаратів, зокрема, був легалізований паралельний імпорт лікарських засобів. Багатьма ця ініціатива розглядалася як певний прорив, хоча легалізація паралельного імпорту призводить до знищення власного виробництва ліків і застосовується переважно державами, що розвиваються, а сьогодні за рішенням уряду розробляється державна програма імпортозаміщення лікарських засобів.