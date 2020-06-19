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  • Мер Черкас Бондаренко просить Зеленського та Шмигаля підтримати українських виробників міндобрив
19 червня 2020, пʼятниця, 12:12 11
Політика 2020-06-19T13:30:03+03:00
Українські Новини
Мер Черкас Бондаренко просить Зеленського та Шмигаля підтримати українських виробників міндобрив

Мер Черкас Бондаренко просить Зеленського та Шмигаля підтримати українських виробників міндобрив

Анна Рудык
Анатолій Бондаренко. Скріншот: YouTube/НАШ
Анатолій Бондаренко. Скріншот: YouTube/НАШ

Мер Черкас Анатолій Бондаренко просить Президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля підтримати українських виробників мінеральних добрив.

Про це йдеться в його листі до Зеленського і Шмигаля, який Анатолій Бондаренко розмістив на своїй сторінці в Facebook.

Бондаренко підкреслив, що виробник мінеральних добрив ВАТ "Азот" - одне і головних підприємств міста, яке дає роботу тисячам жителів міста, наповнює місцевий бюджет і має важливу роль для роботи міської інфраструктури.

Мер підкреслює, що питання введення квот на імпорт мінеральних добрив стає питанням виживання для хімічної промисловості, в тому числі і для Черкаського "Азоту", який тільки почав виходити з кризи, який був наслідком політики попередньої влади.

"Невже й нинішній Президент, і уряд не захистять вітчизняного виробника? Ви ж про це постійно говорите на кожному кроці. Або нинішньої кризи недостатньо, щоб почати діяти рішуче і жорстко, як роблять сьогодні більшість країн світу? Запевняю Вас, що я буду захищати інтереси працівників "Азоту" до останньої краплі. Прошу вжити адекватних заходів і захистити вітчизняних виробників мінеральних добрив", - йдеться в листі.

Як повідомляли Українські Новини, директора хімічних підприємств вчора заявили про політичний тиск на Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі (МКМТ) з боку імпортерів російських добрив і про високу ймовірність відмови від квот.

21 серпня 2019 ММКТ початку два спеціальних розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив, зокрема нітрату амонію та вапняково-аміачної селітри, карбаміду і карбамідо-аміачної суміші, незалежно від країни походження та експорту; добрив мінеральних із вмістом азоту і фосфору і добрив мінеральних із вмістом азоту, фосфору, калію, що класифікуються за кодом УКТЗЕД 3105, незалежно від країни походження та експорту. Ініціаторами справи виступили компанії "Дніпроазот", "Рівнеазот", черкаський "Азот" і "Сєвєродонецький Азот".

За заявою прес-служби Group DF хімічні підприємства просили МКМТ ввести розмір квот, який забезпечував як мінімум 80% завантаження хімічних підприємств.

У березні–квітні 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявляло, що має намір ініціювати введення квот на імпорт азотних мінеральних добрив, але при цьому збалансувати інтереси хімічної галузі та АПК.

23 травня 2020 року МКМТ фактично завершила спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну азотних мінеральних добрив, однак його результати не були оприлюднені.

Після посту заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тараса Качки де він говорить про доцільність квот, Всеукраїнська аграрна Асоціація організувала мітинги під Кабінетом Міністрів.

25 травня ММКТ опублікувала в Укрядовом куръере офіційне оголошення про відстрочення терміну проведення розслідування на 30 днів.

17 червня 6 директорів найбільших хімічних заводів України заявили про те, що якщо квоти на азотні добрива не будуть введені, на підприємствах будуть звільнені близько 40% персоналу.

За даними Союзу хіміків України у хімічній індустрії задіяні близько 100 тис. персоналу.

У травні 2019 року Кабінет Міністрів вніс зміни до переліку заборонених до ввезення товарів з Росії, включивши в нього азотні і калійні добрива. Дане рішення набуло чинності з 1 липня.

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