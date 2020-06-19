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19 червня 2020, пʼятниця, 09:01 367
Верховна Рада і партії 2020-06-19T10:15:02+03:00
Українські Новини
Аграрна партія зможе очікувано перемогти в багатьох радах на місцевих виборах, - Черненко

Аграрна партія зможе очікувано перемогти в багатьох радах на місцевих виборах, - Черненко

Тетяна Зотова
Село, партія, Аграрії, Поплавський
Аграрна партія України. Фото: agroparty.org.ua
Аграрна партія України. Фото: agroparty.org.ua

На прийдешніх місцевих виборах Аграрна партія України має всі шанси здобути великий відсоток місць у місцевих радах сільських та невеликих міських об’єднаних територіальних громад, а також районних радах по всій Україні, представляючи інтереси дрібних та середніх фермерів, а також власників невеликих агрокомпаній та переробних підприємств. Таку думку висловив керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу "Перспектива" Євген Черненко, інформує портал unian.ua.

Сьогодні аграрний сектор дає майже половину експорту і значну валютну виручку країні. За минулий рік експорт сільськогосподарської продукції склав понад $22 млрд доларів або майже 40% від загального експорту з країни. Читайте також Михайло Поплавський став головою Аграрної партії України

"Очевидно, що значний прошарок фермерів та власників невеликих агрокомпаній, які забезпечують ВВП та добробут країни, формують левову частку доходів місцевих бюджетів, а сьогодні ще й забезпечують власним коштом і силами багато соціальних функцій в селах і  невеличких містечках - мають мати своє представництво у владі", - підкреслив експерт.

На сьогодні немає іншої політичної сили, окрім Аграрної партії України, яка б могла представляти інтереси фермерів та власників невеликих агрокомпаній та переробних підприємств. Тому ця політична сила має цілком добрі шанси на успіх на місцевих виборах восени цього року, переконаний  Євген Черненко.

Нагадаємо, 12 червня 2020 року на черговому XXVI з’їзді партії Аграрна партія України обрала головою партії Михайла Поплавського і заявила про свою участь у місцевих виборах восени цього року. Михайло Поплавський заявив, що для нього велика честь та відповідальність очолити Аграрну партію України й що вона повинна стати партією №1 в Україні. За його словами, для цього потрібна злагоджена робота центрального апарату партії, професіоналізм та відданість справі регіональних лідерів.

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