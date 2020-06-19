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19 червня 2020, пʼятниця, 06:43 8 Фото
Суспільство 2020-06-19T07:45:02+03:00
Українські Новини
Загинула актриса, яка зіграла Джамілю в "Білому сонці пустелі"

Загинула актриса, яка зіграла Джамілю в "Білому сонці пустелі"

Ірина Дорофейчук
актор, Кіно, Потяг, трагедія, Россія, Біле сонце пустелі
Кадр з кінофільму
Кадр з кінофільму "Біле сонце пустелі". Фото: МФ

Зірка фільму "Біле сонце пустелі" Галина Дашевська потрапила під потяг у Підмосков'ї. Трагедія сталася на станції "Жайворонки" Білоруського напрямку Московської залізниці. Про трагедію в соціальній мережі Facebook повідомив її друг і шанувальник таланту, колишній перший секретар ЦК ВЛКСМ Віктор Мироненко.

Як інформують російські ЗМІ, машиніст, помітивши на шляхах жінку, застосував екстрене гальмування, але запобігти зіткненню не зміг. 79-річна артистка померла від отриманих травм.

В Театрі імені Моссовета, де пройшло все творча життя актриси, колеги згадали її добрим словом.

Галина Дашевська Фото: kino-teatr.ru

"Дуже чарівна жінка, красуня навіть у віці, з незабутнім голосом. У неї чудова сім'я. Чоловік, у якого проблеми з серцем, діти... Для них це страшна трагедія. Нещасний випадок обірвав життя прекрасної людини", - наводять спогади акторів театру репортери.

Галина Дашевська народилася 8 травня 1941 року. Після закінчення студії при театрі ім. Моссовєта почала працювати там же.

Актриса знялася у фільмах "Далі - тиша", "Липневий дощ", "Падіння", "Червона стріла", "Скарга", "Відпустка, яка не відбулася", "День приїзду - день від'їзду" і "Операція на серці".

Найбільше широкому колу глядачів Дашевська відома по фільму "Біле сонце пустелі", де вона зіграла одну з дружин Абдули - Джамілю.

Галина Дашевська. Фото: radiokp.ru

Чоловіком Галини Самуїловни Дашевської був Микола Олексійович Маношин (нар. 6 березня 1938), радянський футболіст, півзахисник. Майстер спорту СРСР. Заслужений тренер РРФСР (1976). Чемпіон і володар Кубка СРСР (1960). За збірну СРСР зіграв 8 матчів.

Галина Дашевська та Микола Маношин Фото: stuki-druki.com

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