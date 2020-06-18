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18 червня 2020, четвер, 19:28 385
Бізнес 2020-06-18T20:00:01+03:00
Українські Новини
Пул надійних клієнтів дав можливість відновити роботу Вільногірського ГМК, – топ-менеджер ОГХК

Пул надійних клієнтів дав можливість відновити роботу Вільногірського ГМК, – топ-менеджер ОГХК

Кира Молчанова
Металургія, Вільногірський ГМК
Металургія. Фото: pixabay
Металургія. Фото: pixabay

Формування пулу надійних клієнтів, з якими починає працювати ОГХК, дає можливість відновити виробництво на Вільногірському гірничо-металургійному комбінаті, що входить в структуру ОГХК, раніше запланованого терміну.

Про це заявив заступник т.в.о. голови правління ОГХК Артур Сомів.

"Зараз ми вже маємо достатній пул надійних клієнтів, з якими починаємо співпрацювати. Відповідно, це дає нам можливість відновити виробництво навіть раніше запланованих термінів", - повідомив Сомів.

Повідомляється, що укладання нових контрактів ОГХК відбувається безпосередньо з контрагентами без використання посередників та з обов'язковою повною передоплатою без можливості відстрочки платежів. Робота буде вестися виключно з перевіреними підрядниками, які не мали прямого чи опосередкованого відношення до будь-яких корупційних схем. При цьому ні один контрагент не буде мати привілейованого статусу або права ексклюзивності.

В ОГХК нагадали, що т.в.о. голови правління Пітер Девіс 29 травня для забезпечення інтересів держави і ліквідації корупційних схем підписав розпорядження, що забороняє всі операції з відвантаження сировини в ОГХК, оскільки відвантаження продукції комбінатів відбувалися відповідно до контрактів, укладених екс-менеджментом, за цінами нижче ринкових, до того ж існувала загроза невиплати по виконаним постачання.

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" - державне підприємство під управлінням Фонду державного майна України, що є одним з найбільших в світі виробників титанової сировини. Чистий прибуток компанії в 2018 році склав 114,9 млн грн, а загальна вартість активів - 3,4 млрд грн.

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