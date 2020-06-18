підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 червня 2020, четвер, 17:07 10
Верховна Рада і партії 2020-06-18T18:15:01+03:00
Українські Новини
"Платформа Бойко" звинуватила Зеленського у свідомому зриві мирних переговорів по Донбасу

"Платформа Бойко" звинуватила Зеленського у свідомому зриві мирних переговорів по Донбасу

Павло Твердохліб
Донбас, Президент України, Володимир Зеленський, Юрій Бойко, ОПЗЖ, Нормандська четвірка, Мирні переговори
Опозиційна платформа - За життя. Фото: platform.org.ua
Опозиційна платформа - За життя. Фото: platform.org.ua

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) звинуватила Президента України Володимира Зеленського у свідомому зриві мирних переговорів з врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Влада зриває переговори у Нормандські форматі. Черговий чиновник з Офісу Президента заявив, що нова зустріч глав держав та урядів Нормандської четвірки щодо врегулювання конфлікту на Донбасі не має сенсу. Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква зізнався, що досягнуті на зустрічі в Парижі угоди не виконані.  У мирному процесі відсутні результати", - вказано в заяві партії.

ОПЗЖ вважає, що подібні репліки з Офісу Президента знищують усі досягнення в мирному процесі, послаблюють переговорні позиції України та руйнують довіру до нашої країни. Українські переговірники і чиновники високого рангу вже не перший раз виступають з провокаційними заявами. Для країни це обертається загостренням конфлікту, новими жертвами і руйнуваннями.

Опозиціонери вважають, що якщо дані чиновники зберігають свої посади, то зрив мирного врегулювання є свідомою політикою Зеленського та його оточення. Тому блокується розведення сил на лінії зіткнення. Немає прямого діалогу з Донецьком і Луганськом. Заморожена робота над імплементацією законодавства України формули Штайнмайера.

"Ми вимагаємо від Президента України Володимира Зеленського змінити команду переговорників. Виконати всі політичні умови для підготовки нової зустрічі у Нормандському форматі. Почати прямі переговори з Луганськом і Донецьком та розпочати виконання політичної частини Мінських угод. Влада зобов'язана вести Україну до миру і єдності, а не підштовхувати до нового витка конфронтації!" - резюмували в ОПЗЖ.

Більше новин про: Донбас Президент України Володимир Зеленський Юрій Бойко ОПЗЖ Нормандська четвірка Мирні переговори

"Платформа Бойка" вимагає відставки уряду Шмигаля...
Бойко в Кривому Розі розповів, як влада "кинула кр...
Зеленський запропонував скасувати обов'язкове ЗНО...
Зеленський не поїде на суд у Хмельницький щодо пор...
Суд відклав розгляд запобіжного заходу Порошенку до 1 липня
ЗНО - 2020 буде добровільним: випускники зможуть вибрати форму оцінювання знань
Новини
У Зеленської пневмонія середньої тяжкості, апарату ШВЛ вона не потребує, — Офіс Президента 17:46
Нацбанк зміцнив гривню перед вихідними 17:25
Прихильники Порошенко під Печерським судом
Прихильники Порошенка рушили від Печерського суду на Банкову вимагати припинити "політичні репресії" 17:08
"Платформа Бойко" звинуватила Зеленського у свідомому зриві мирних переговорів по Донбасу 17:07
Черги в Грецію. Скріншот: youtube/Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5
На кордоні Греції з Болгарією — кілометрові черги туристів 17:05
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
Владислав Мангер заявив, що справа проти нього сфальсифікована прокуратурою 20:55
ЗМІ розкрили схему шантажу київських забудовників за участю ГО "Твердиня", "Стоп Свавіллю" і "Штаб оборони Києва" 09:31
"Центр протидії корупції" провів урок для Зеленського про корупцію в Окружному адмінсуді Києва 11:29 Відео
Просили "бути гнучким" до сумнівних закупівель: Зеленському розповіли про схеми чиновників УЗ 15:17
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду 10:16 Інфографіка
Наявність "государева ока" Лещенка не вберегло "Укрзалізницю" від закупівлі "лівих" запчастин на 100 млн гривень 14:18
Зеленський запропонував скасувати обов'язкове ЗНО 15:17
Аеропорт "Київ" сьогодні скасував більшість міжнародних рейсів 08:56
більше новин
Бюджет недоотримав 7 млрд гривень доходів через неякісний прогноз курсу обміну
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok