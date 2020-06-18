"Платформа Бойко" звинуватила Зеленського у свідомому зриві мирних переговорів по Донбасу

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) звинуватила Президента України Володимира Зеленського у свідомому зриві мирних переговорів з врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Влада зриває переговори у Нормандські форматі. Черговий чиновник з Офісу Президента заявив, що нова зустріч глав держав та урядів Нормандської четвірки щодо врегулювання конфлікту на Донбасі не має сенсу. Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква зізнався, що досягнуті на зустрічі в Парижі угоди не виконані. У мирному процесі відсутні результати", - вказано в заяві партії.

ОПЗЖ вважає, що подібні репліки з Офісу Президента знищують усі досягнення в мирному процесі, послаблюють переговорні позиції України та руйнують довіру до нашої країни. Українські переговірники і чиновники високого рангу вже не перший раз виступають з провокаційними заявами. Для країни це обертається загостренням конфлікту, новими жертвами і руйнуваннями.

Опозиціонери вважають, що якщо дані чиновники зберігають свої посади, то зрив мирного врегулювання є свідомою політикою Зеленського та його оточення. Тому блокується розведення сил на лінії зіткнення. Немає прямого діалогу з Донецьком і Луганськом. Заморожена робота над імплементацією законодавства України формули Штайнмайера.

"Ми вимагаємо від Президента України Володимира Зеленського змінити команду переговорників. Виконати всі політичні умови для підготовки нової зустрічі у Нормандському форматі. Почати прямі переговори з Луганськом і Донецьком та розпочати виконання політичної частини Мінських угод. Влада зобов'язана вести Україну до миру і єдності, а не підштовхувати до нового витка конфронтації!" - резюмували в ОПЗЖ.