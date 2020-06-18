підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка
18 червня 2020, четвер, 16:32 513 Документ
Політика 2020-06-18T18:15:02+03:00
Українські Новини
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка

Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка

Елизавета Кесельман
НБУ, Олег Бахматюк, Верховний Суд України
Олег Бахматюк. Фото: УЛФ
Олег Бахматюк. Фото: УЛФ

17 червня  2020 року  Верховний суд України  виніс остаточне рішення, яким підтвердив незаконність  рішень правління Національного Банку України  щодо виведення банку "Фінансова Ініціатива" з ринку.  Суд  визнав дії НБУ  протиправними та скасував постанову правління Національного банку.

Про це стало відомо із заяви акціонера банку Олега Бахматюка, який прокоментував рішення Верховного суду. Неправомірне рішення НБУ по виведенню стабільного банку з ринку він вважає злочинним: "Верхом цинізму було проводити такі дії за рахунок дисконту державних облігацій, які банк мав на балансі".  Основним аргументом НБУ щодо визнання банку "Фінансова Ініціатива" неплатоспроможним було невиконання банком зобов’язань  за  кредитами рефінансування НБУ у розмірі 1 977,8 млн. грн, або 13,1% всіх зобов’язань банку, в заставі якого були облігації внутрішньої державної позики. Як встановив суд, на момент віднесення до категорії неплатоспроможних дані зобов’язання банку "Фінансова Ініціатива" були повністю погашенні в результаті списання НБУ застави ОВДП  за заниженою ціною. Ще в 2017 рішеннями судів  було визнано незаконність списання ОВДП, Національний Банк  України зобов’язали компенсувати суму збитків, нанесених неправомірними діями, в розмірі 618,450 млн. грн.  В 2018 році НБУ визнав свої незаконні дії та підписав мирові угоди з Фондом гарантування вкладів (який на той момент був розпорядником Банку) та компенсував 618,450 млн. грн.

 

"5 років ми доводили свою правоту, яка і так була очевидною для всього ринку: банк міг працювати, - заявив Бахматюк. - Активи банку на дату введення тимчасової адміністрації складали 15,3 млрд. грн. "Фінансова ініціатива" входила в 20 найбільших банків України, і не було б ніяких проблем ні з депозитами (депозитний портфель становив 3,5 млрд. грн), ні з обслуговуванням рефінансування. Це були свідомі протизаконні дії з боку чиновників НБУ, що лише прикривались гаслами "очистки банківської системи", а не проводили їх".

Бахматюк заявив, що справедливе покарання винних у цих неправомірних діях щодо банку є важливим для всього суспільства, і він діятиме в правовий спосіб, щоб не допустити повторення такої несправедливості.

Більше новин про: НБУ Олег Бахматюк Верховний Суд України

Суд відклав розгляд запобіжного заходу Порошенку до 1 липня
ЗНО - 2020 буде добровільним: випускники зможуть вибрати форму оцінювання знань
Новини
У Зеленської пневмонія середньої тяжкості, апарату ШВЛ вона не потребує, — Офіс Президента 17:46
Нацбанк зміцнив гривню перед вихідними 17:25
Прихильники Порошенко під Печерським судом
Прихильники Порошенка рушили від Печерського суду на Банкову вимагати припинити "політичні репресії" 17:08
"Платформа Бойко" звинуватила Зеленського у свідомому зриві мирних переговорів по Донбасу 17:07
Черги в Грецію. Скріншот: youtube/Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5
На кордоні Греції з Болгарією — кілометрові черги туристів 17:05
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
Владислав Мангер заявив, що справа проти нього сфальсифікована прокуратурою 20:55
ЗМІ розкрили схему шантажу київських забудовників за участю ГО "Твердиня", "Стоп Свавіллю" і "Штаб оборони Києва" 09:31
"Центр протидії корупції" провів урок для Зеленського про корупцію в Окружному адмінсуді Києва 11:29 Відео
Просили "бути гнучким" до сумнівних закупівель: Зеленському розповіли про схеми чиновників УЗ 15:17
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду 10:16 Інфографіка
Наявність "государева ока" Лещенка не вберегло "Укрзалізницю" від закупівлі "лівих" запчастин на 100 млн гривень 14:18
Зеленський запропонував скасувати обов'язкове ЗНО 15:17
Аеропорт "Київ" сьогодні скасував більшість міжнародних рейсів 08:56
більше новин
Бюджет недоотримав 7 млрд гривень доходів через неякісний прогноз курсу обміну
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok