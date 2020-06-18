Депутати "Слуги народу" відвідали онлайн-лекцію Інституту когнітивного моделювання

Вчора, 16 червня, депутати від політичної партії "Слуга народу" відвідали онлайн-лекцію "Ігри, в які грають люди: маніпуляції та екологічність", яку прочитав науковий керівник Інституту когнітивного моделювання Спартак Суббота.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Інституту в соціальній мережі Facebook.

Лекція була розрахована на людей, які займають керівні посади або ж їх робота пов’язана з публічними виступами.

"Впродовж лекції Спартак Суббота розповів про визначення провокацій, види емоційної маніпуляції, а також інструменти інтелектуальної маніпуляції", - зазначили в Інституті.

Як додали в установі, після лекції всі учасники ознайомились та оволоділи принципами психологічної грамотності й безпеки особистості, навичками самоаналізу і самоконтролю, а також азами соціальної взаємодії.

Довідка

Інститут когнітивного моделювання – це сучасний науково-дослідницький центр, що працює в 5 напрямах соціальних комунікацій, а саме: соціальні технології, аналітика та соціологічні дослідження, цифрові технології, міжнародна діяльність, соціальна та корпоративна психологія.