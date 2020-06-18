Одеському припортовому заводу готують приватизацію через фіктивне банкрутство, – Золотарьов

Одеський припортовий завод (ОПЗ) готують до банкрутства і наступної "тіньової" приватизації. Приватизувати "за уявні борги" буде компанія "АгроГазТрейдінг", яка сама винна ОПЗ до 100 млн гривень.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заявив політолог Андрій Золотарьов.

Як зазначив Золотарьов, на 22 червня заплановані загальні збори акціонерів ОПЗ. Одне з головних питань, винесених на них, - рішення про згоду на вчинення Товариством протягом року великих угод на загальну суму - до 10 млрд гривень. Іншими словами, правління ОПЗ отримає можливість самостійно укладати великі угоди.

"Схема банкрутства та "тіньової" приватизації в деталях поки не відома. Зрозумілий перший пункт: укладання різноманітних контрактів ОПЗ з АГТ (компанія "АгроГазТрейдінг", у якої ексклюзивний контракт з заводом на поставку давальницької сировини) на істотні суми, внаслідок чого у підприємства утворюється (принаймні, на папері) величезний борг - обмежує лише рішення по 10 млрд гривень. Далі - справа техніки і фантазії: суди (найчесніші в світі), Фонд держмайна (ще більш чесний, ніж суди)... ", - написав Золотарьов.

За словами Золотарьова, підприємство "АгроГазТрейдінг", яке зараз має ексклюзивний контракт з заводом на поставку давальницької сировини, і за інформацією ЗМІ заборгувало заводу 100 млн гривень, вже заявляло про бажання приватизувати ОПЗ.

"Стежимо за руками. Менеджмент підприємства отримав можливість укладати угоди на 10 млрд гривень - трохи менше 400 млн доларів. Сам завод на сьогоднішній день оцінюється в 350 млн доларів. З урахуванням 300 млн доларів боргу, його ринкова вартість, за оцінками, 50 млн доларів. Тепер порівняємо: 400 та 50 млн доларів", - зазначив Золотарьов.

У своєму повідомленні Золотарьов звернув увагу на те, що на даний момент рентабельність давальницької переробки, за якою працює підприємство - перевищує 1 200% річних.

"До речі, Фонд держмайна як мовчав, так й мовчить. Тим часом підприємство просто таки спливає з рук держави, а по дорозі на ньому ще й заробляють", - резюмував експерт.

Як повідомило раніше інтернет-видання БізнесЦензор, за оцінками фахівців, ОПЗ щомісяця недоотримує 7 млн доларів прибутку. Це відбувається через сумнівні схеми продовження контрактів з компанією "АгроГазТрейдінг".