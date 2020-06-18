Просили "бути гнучким" до сумнівних закупівель: Зеленському розповіли про схеми чиновників УЗ

Співробітники ЗАТ "Київський електровагоноремонтний завод", акціонером якого є "Укрзалізниця", просять Президента України Володимира Зеленського "зупинити свавілля" члена правління "УЗ" Марчіна Целеєвського та директора філії "Пасажирська компанія" Максима Міняйла по відношенню до керівництва і колективу заводу. Про це сказано в листі на ім'я Зеленського, копія якого є у розпорядженні агентства УНІАН.

Целеєвський і Міняйло є членами наглядової ради "КЕВРЗ". За даними авторів звернення, Целеєвський і Міняйло шляхом зловживання посадовими повноваженнями навмисно вводять прибуткове підприємство в стан банкрутства з метою подальшого їх відчуження на користь третіх пов'язаних осіб.

"Суспільство стикається з постійним тиском і втручанням в господарську діяльність з перевищенням і зловживанням повноваженнями, погрозами закриття і перенесення потужностей заводу. Така ситуація виникла у зв'язку з відмовою керівництва заводу брати участь у корупційних схемах наведених вище посадових осіб (за їх висловом, "бути гнучкими"), які стосувалися закупівлі комплектуючих без відповідних процедур, проведення на виробничих потужностях заводу сумнівних ремонтів спецтехніки, надання доручень невідомим польським юридичним особам на участь у консорціумах та закупівель на території Польщі, предмет яких ЗАТ "КЕВРЗ" досі не відомий", - йдеться у листі на ім'я Зеленського.

На думку авторів звернення, наглядова рада не виконує покладені на нього функції, гальмує прийняття рішень, необхідних для нормального функціонування підприємства. Зокрема, із запізненням обраний аудитор звітності, не узгоджуються зміни в штатний розклад ЗАТ "КЕВРЗ", що стосуються підвищення заробітної плати працівникам; не затверджено звіт ревізійної комісії, наглядова рада не реагує на запити про підвищення завантаження потужностей підприємства (сьогодні завантажено на 25%), але паралельно плануються закупівлі "зношених" польських електропоїздів, які вже не можуть експлуатуватися на території Польщі.

За словами авторів листа, незважаючи на те, що ЗАТ "КЕВРЗ" усунені всі недоліки, виявлені в ході проведеної ревізії по 2018 і 9 місяців 2019 року, Целеєвський озвучує на засіданнях правління АТ "Укрзалізниця" щодо наявності запитань до керівника, жодним чином не конкретизуючи їх.

Повідомляється, що 17 червня наглядову раду "КЕВРЗ" провели без наявності кворуму, а члена, який знаходився на лікарняному, фактично змусили в телефонному режимі бути присутнім на засіданні, яке тривало 15 хвилин. "Які-небудь зауваження не озвучувалися питання ефективності роботи керівника ЗАТ "КЕВРЗ" не порушувалося. Проте, вже через кілька годин на сайті АТ "Укрзалізниця" з'явилася стаття про припинення повноважень в. о. голови правління Дутчака в. І., яка згодом редагувалася і вже містила інформацію про відсторонення від виконання обов'язків", - йдеться у зверненні.

За словами авторів листа, формальною причиною відсторонення Дутчака є перевищення на 7 млн грн. витрат на закупівлю матеріалів. Однак фактично ці витрати пов'язані з проведенням заводом додаткових модернізацій електропоїздів і спрямовані на посилення безпеки руху та покращення комфорту пасажирів, йдеться в документі.

"Будь-яких наказів, протоколів про відсторонення підприємство не отримувало, наглядова рада не має права здійснювати такі дії, оскільки наведений питання відноситься до виключної компетенції загальних зборів - правління АТ "Укрзалізниця", засідання якого 17.06.2020 не проводилося.

Враховуючи вищевикладене, просимо посприяти зупинці свавілля з боку члена правління АТ "Укрзалізниця" Марчіна Целеєвського і директора філії "Пасажирська компанія" М. Б. Міняйла", - сказано в листі.

1 сторінка листа співробітників ЗАТ "Київський електровагоноремонтний завод" Володимиру Зеленському. Документ: УНІАН

2 сторінка листа співробітників ЗАТ "Київський електровагоноремонтний завод" Володимиру Зеленському. Документ: УНІАН

3 сторінка листа співробітників ЗАТ "Київський електровагоноремонтний завод" Володимиру Зеленському. Документ: УНІАН

Нагадаємо, на сьогоднішній день ЗАТ "КЕВРЗ" - єдиний завод в Україні, на виробничих потужностях якого виконуються капітально-відновлювальні ремонти і "глибокі" модернізації електропоїздів (у тому числі приміського сполучення). Починаючи з 2015 року підприємство працює прибутково, за даними компанії, протягом останніх чотирьох звітних років сплачено майже півмільярда податків і в тому числі 17,7 млн грн. дивідендів до бюджету.