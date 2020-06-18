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18.06.20 16:00 Круглый стол: "Дистанционная торговля лекарственными препаратами: польза или опасность для украинских граждан"

18 червня 2020, четвер, 13:21 170
Медицина 2020-06-18T14:45:01+03:00
Українські Новини
Онлайн-торгівля підвищить доступність ліків, – Костянтин Надутий

Онлайн-торгівля підвищить доступність ліків, – Костянтин Надутий

Павло Твердохліб
МОЗ України, ліки, Дистанційна торгівля, Костянтин Надутий
Ліки (ілюстрація). Фото: 112.ua
Ліки (ілюстрація). Фото: 112.ua

Законопроект про дистанційну торгівлю медичними препаратами повинен сприяти стрімкому розвитку логістичних ланцюжків швидкої та безпечної доставки медикаментів, оптимізації аптечних складських витрат і в результаті – зниженню споживчих цін.

Таку думку висловив начальник Управління реформ медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку меддопомоги Міністерства охорони здоров'я України Костянтин Надутий, коментуючи перспективи дистанційної торгівлі лікарськими препаратами, ймовірні фактори користі або небезпеки для українських громадян нової версії закону "Про лікарські засоби", робота над яким завершується в стінах Верховної Ради України.

"Те, що логістика медичних препаратів повинна і буде розвиватися, ніяких сумнівів немає. Особливо з урахуванням витрат на зберігання. Колись мені довелося стикатися з плануванням аптечного бізнесу. Я побачив ситуацію із затоварюванням аптек. Врешті нам вдалося вийти на режим торгівлі з коліс, коли запас становив 1-2 дні максимум. Це виявилося дуже вигідним як для аптек, так і для споживачів, так як вдалося знизити відпускні ціни та підвищити рентабельність бізнесу", - сказав Надутий.

Представник МОЗ констатував, що утримування величезних аптечних площ тягне за собою великі фінансові витрати, які, в результаті, автоматично закладаються в споживчі ціни на ліки. Вирішити проблему підвищення доступності препаратів, на чому акцентував увагу законодавців і уряду Президент України Володимир Зеленський, як раз й покликаний законопроект, що регулює правила дистанційної торгівлі та поштової доставки медикаментів. Він буде вигідний усім: виробникам, аптечним мережам і кінцевому споживачеві.

"З урахуванням того, що медикаменти є соціально значущою категорією товарів, політика державного охорони здоров'я повинна бути націлена на оптимізацію витрат на медичне обслуговування, про що, власне, й сказав Президент Зеленський. Тобто, прибравши нераціональні витрати у вартості препаратів, можна підвищити доступність ліків. Тому, ідея законодавчого врегулювання ринку дистанційної торгівлі медикаментами дуже своєчасна. Тепер дуже важливо грамотне технічне втілення цієї законодавчої ініціативи", - резюмував Костянтин Надутий.

Як повідомлялося раніше, 23 березня 2020 року, в ході позачергового засідання, Кабінет Міністрів України прийняв постанову про тимчасовий дозвіл ліцензіатам здійснювати господарську діяльність з дистанційної реалізації та поштової доставки лікарських засобів та супутніх медичних товарів на період дії карантину. Законопроект "Про лікарські засоби" покликаний законодавчо закріпити практику онлайн-торгівлі та адресної доставки медикаментів у пост-карантинний період.

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