підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Тема Роттердам+ була роздута Герусом на користь Коломойського, - Москаль
18 червня 2020, четвер, 12:59 363
Економіка 2020-06-18T12:59:01+03:00
Українські Новини
Тема Роттердам+ була роздута Герусом на користь Коломойського, - Москаль

Тема Роттердам+ була роздута Герусом на користь Коломойського, - Москаль

Петро Стуженко
Москаль, Роттердам+, Вугілля, Коломойський, Герус
Геннадій Москаль. Фото: Українське Фото
Геннадій Москаль. Фото: Українське Фото

Тема з формулою "Роттердам+" була цілеспрямовано роздута головою енергетичного комітету парламенту Андрієм Герусом в інтересах олігарха Ігоря Коломойського. Про це заявив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та екс-голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль в ефірі телеканалу ZIK.

Москаль зазначив, що на сьогодні вартість вугілля в Україні в рази дорожча, ніж була за формулою "Роттердам+", і кампанію з дискредитації формули цілеспрямовано здійснював Андрій Герус, щоб забезпечити феросплавні заводи олігарха Коломойського дешевою електроенергією з Росії.

"В чотири рази вугілля дорожче, ніж було по формулі "Роттердам плюс", 95% шахт на грані зупинки, а деякі зупинилися. Тому що він (Герус, - ред.) фактично знищив вітчизняну енергетику, запустивши по демпінговим цінам безконтрольний потік електроенергії з Росії і з Білорусі. Вся теплова електроенергетика залежить від шахт, а шахта залежить від їхньої роботи. Нема спроса, шахти закриваються. Тільки з тієї позиції, що Герус фактично залив Україну дешевою електроенергією. В першу чергу заводи Пінчука, Коломойського, інших", - сказав Москаль.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості  доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.з. Амстердам+. Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.

Більше новин про: Москаль Роттердам+ Вугілля Коломойський Герус

Суд заново розгляне позов про незаконність формули...
Кримчани видали книгу, в якій слово "фашист" помін...
Сьогодні Ігорю Коломойському виповнюється 57 років...
Чому нікого не хвилюють сотні тисяч тонн контрабан...
Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду
Зеленський призначив київським губернатором Володіна
Новини
Тема Роттердам+ була роздута Герусом на користь Коломойського, - Москаль 12:59
Кабмін все одно хоче реалізувати свою програму діяльності, хоч Рада її й не схвалила 12:43
Рада відмовилася достроково припинити депутатські повноваження Вакарчука 12:20
Wizz Air відновила польоти в 6 країн з Києва 12:06
Шарій заявляє, що націоналісти оголосили "сафарі" на його прихильників через бійку в метро 12:04
більше новин
DCH Ярославського разом з мерією організовують у Харкові виробництво трамваїв 14:25
Владислав Мангер заявив, що справа проти нього сфальсифікована прокуратурою 20:55
Від маленької квартири у Харкові до вілли в Козині: як Роман Веприцький збагатився на залізниці, - ЗМІ 17:49
ЗМІ розкрили схему шантажу київських забудовників за участю ГО "Твердиня", "Стоп Свавіллю" і "Штаб оборони Києва" 09:31
Підлітки вимагали від "Слуги народу" заборонити звіроферми по всьому світі, - ЗМІ 14:45
більше новин
Сергій Поярков. Скріншот: YouTube/ НІЧОГО СВЯТОГО з Сергієм Поярковим
Суд розгляне справу про погрози Пояркова на адресу Зеленського 30 червня 17:41
Зеленський запропонував скасувати обов'язкове ЗНО 15:17
Аеропорт "Київ" сьогодні скасував більшість міжнародних рейсів 08:56
Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду 10:16 Інфографіка
В Україні продовжили адаптивний карантин до 31 липня 14:59
більше новин
Уряд затвердив розмір виплат медикам у разі інвалідності або смерті від COVID-19
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok