"Центр протидії корупції" провів урок для Зеленського про корупцію в Окружному адмінсуді Києва

Громадська організація "Центр протидії корупції" провела під Офісом президента України онлайн-урок з корупції в Окружному адміністративному суді Києва. Відео цієї акції доступне на сторінці організації в Facebook.

"Вирішили підіграти Зеленському з його образом "чесного хлопця, який хоче добра, але нічого не розуміє"... Сьогодні в рамках онлайн школи проведемо урок з основ держави і права для учня Володі. Останній наполегливо вдає, що не доганяє елементарного. Ми дуже простою мовою все роз'яснимо - як для школяра", - так на своїй сторінці в Facebook раніше анонсував акцію Віталій Шабунін.

Активісти поставили шкільну дошку і провели "урок" для президента.

На уроці людині в масці Зеленського розповіли про те, як цей суд забороняв мирні акції під час Майдану, як його рішеннями масово відновлювалися звільнені міліціонери, була відсторонена від обов'язків Уляна Супрун, поновлювався на посаді голова ДФС Роман Насіров, було "поховано" розслідування щодо рюкзаків Авакова і як цей суд відбілював недобросовісних суддів.

Активісти вимагали від президента ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва.