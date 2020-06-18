У Пакистані відзначають чергову річницю широкомасштабної операції проти міжнародної мережі терористів

У ці дні в Ісламській Республіці Пакистан (ІРП) згадують проведену масштабну антитерористичну армійську операцію, що отримала назву Зарб-е-Азб (Zarb-e-Azb). Необхідність у ній виникла після того, як переговори тодішнього керівництва країни з лідерами руху Талібан були зірвані терористичною атакою бойовиків на аеропорт Джина в Карачі, повідомляє інформаційне агентстсво The Dispatch News Desk (DND).

Міжнародні аналітики в ті дні прогнозували похмурі перспективи для Пакистану, який занурювався в безодню міжнародного терору. До військової наступальної операції збройних сил Пакистану проти ісламістських повстанських груп, таких як Техрік-е Талібан Пакистан, Аль-Каїда, Ісламський рух Східного Туркестану, Ісламський рух Узбекистану і афганських угруповань бойовиків, як мережа Хаккані було залучено понад 30 тисяч військовослужбовців армії ІРП. Операція розпочалася 15 червня 2014 року в Північному Вазірістані, частини Федерально керованих племінних територій уздовж кордону з Афганістаном.

Слід зазначити, що проведення Зарб-е-Азб було підтримано не тільки військово-політичним керівництвом Пакистану. Ісламське духівництво країни спеціальної фетвою схвалило силові дії військових і засудило терористів, оголосивши операцію проти них джихадом.

Кількість місцевих жителів, що зазнали насильства з боку бойовиків обчислювалася десятками тисяч. Тільки за офіційними даними кількість біженців з районів, де господарювали прихильники Талібану склала понад 600 тис осіб.

Як власними силами, так і за підтримки ВПС США, пакистанським військовим вдалося розгромити бази радикальних бунтівників. Активна фаза операції була завершена 24 червня 2014.

Фото: The Dispatch News Desk (DND)

Аналізуючи підсумки антитерористичної операції Зарб-е-Азб місцеві аналітики сходяться на думці, що її своєчасне проведення не тільки дозволило змінити ставлення до Ісламській республіці Пакистан, як до притулку терористів, але і зміцнити саму державність в ІРП. Після завершення бойових дій керівництво країни активізувало економічний розвиток регіонів, де колись господарювали терористи. Зокрема, була відновлена інфраструктура районів постійного проживання місцевих племен. Важливим проектом став і стратегічний центральний торговий коридор довжиною 705 км в Афганістан для всіх видів перевезень через кордон до Центральної Азії.

Окремими цільовими програмами стало створення у колись закритих районах Пакистану освітніх структур для дітей та місцевої молоді. Це дозволило інтегрувати їх в загальнонаціональне суспільство.

За період операції було знищено 2763 терориста. В ході даних наступальних дій було ліквідовано 837 укриттів терористів, вилучено 253 т вибухових речовин, 18087 одиниць зброї, включаючи автомати, снайперські гвинтівки, легкі і важкі кулемети, ручні гранатомети. За рік пакистанські силовики понесли серйозні втрати – загинули 347 офіцерів і солдатів.