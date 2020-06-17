"Київський метрополітен" віддасть 108 млн гривень компанії, шо пов'язана з російським бізнесом

У комунальному підприємстві (КП) "Київський метрополітен" вирішили добряче витратитися на переоснащення електропідстанцій Святошинсько-Броварської та Оболонсько-Теремківської ліній метро. Договір на поставку та встановлення устаткування вартістю 108,3 млн гривень укладено з запорізьким ТОВ "Плутон ІС". Великий тендер пройшов на диво гладко, але в Київській міській раді запідозрили, що без корупції не обійшлося. Зокрема, тому що ціна договору лише на 1% нижче від самого початку заявленої та роботи почнуть виконувати лише за 50-відсотковою передоплати. При цьому велика сума (не менше 20% від ціни договору) дістанеться субпідряднику - ПрАТ "Плутон", серед власників якого засновник ТОВ "Плутон ІС" і російський бізнесмен Володимир Осіпов.

Про це повідомило інтернет-видання "КиевВласть".

Як стало відомо виданню з оголошення електронної системи державних закупівель ProZorro, 1 червня 2020 року КП "Київський метрополітен" уклало договір з ТОВ "Плутон ІС" на технічне переоснащення електричних підстанцій Святошинсько-Броварської та Оболонсько-Теремківської ліній метрополітену. Ціна договору склала 108,39 млн гривень.

ТОВ "Плутон ІС" зобов'язане протягом 12 місяців переоснастити камери випрямленого струму 825-В з заміною швидкодіючих вимикачів ВАБ-28 на 12 електричних підстанціях Святошинсько-Броварської та Оболонсько-Теремківської ліній метрополітену. У доповненнях до договору зазначено, що це повинно підвищити енергоефективність і надійність системи електропостачання, в тому числі збільшити ремонтопридатність обладнання і привести його у відповідність сучасним вимогами.

Роботи зібралися виконувати в 2 черги: перша триватиме 360 календарних днів, а друга - 180 календарних днів. Приступати до виконання робіт по кожній черзі підрядник буде з дати отримання передоплати від замовника в розмірі 50%. При цьому в оприлюдненому договорі та додатках до нього не вказано, які саме роботи збираються виконувати в кожній з черг.

До виконання робіт за договором ТОВ "Плутон ІС" збирається залучити субпідрядника – ПрАТ "Плутон", якому віддасть не менше 20% ціни договору. За підсумком проведення всіх робіт ТОВ "Плутон ІС" має надати на них гарантію, терміном 24 місяці.

В аукціоні конкуренцію ТОВ "Плутон ІС" склало лише ТОВ "МБК "Синергія", пропозиція якого виявилося дорожчим. Тендер пройшов без питань, вимог і скарг його учасників. Також на нього не звернула увагу Держаудитслужба.

А от увагу депутата Київської міської ради Олександра Пабата (позафракційний) закупівля привернула. Депутат вважає, що вона може мати корупційну складову, тому попросив директора Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київської міської державної адміністрації (КМДА) Оксану Колтик контролювати дану закупівлю та обов'язково проводити аудити витрат коштів на всі заходи.

Свої побоювання Пабат обґрунтовує тим, що в підсумковій відомості ресурсів до договору більша частина коштів (79,26 млн гривень) припадає на обладнання в комплектах без розшифровки:

44 комплекти технічного переоснащення камери 825 ШВР - 1,47 млн гривень за комплект;

2 комплекти технічного переоснащення камери 825 ШВР - 1,48 млн гривень за комплект;

8 комплектів технічного переоснащення камери 825 ШЗВ - 1,45 млн гривень за комплект.

Крім того, за його словами, в кошторисах є й інше обладнання, яке виробляють компанії з групи "Плутон".

"В кошторисах вказані швидкодіючі вимикачі постійного струму UR40-81S по 1 574 гривні. Також є модульні контролери MC200+ по 11 608 гривень, максимальний струмовий захист SMTN-3 по 689 гривень та CR-100 по 295 гривень. Їх виробляє група "Плутон", в яку входять згадане українське ПрАТ "Плутон" і російське АТ "ЕТК "Плутон" та інші", - повідомив Олександр Пабат.

Крім того, депутата збентежило, що ціна договору лише на 1% нижче ціни договору, заявленої при оголошенні тендера, передбачений аванс в 50% і залучення субпідрядника - ПрАТ "Плутон". А також те, що власник ТОВ "Плутон ІС", яке перемогло в тендері, пов'язане з російським бізнесом.

"Засновником і директором запорізького ТОВ "Плутон ІС" є місцевий житель Дмитро Овсянікер. Він володіє ПрАТ "Плутон" з запорожцем Сергієм Сечіним і росіянином Владимиров Осіповим - гендиретором і найбільшим акціонером російського ЗАТ "НВП "Енергія", яке виробляє обладнання для метро", – зазначив Олександр Пабат.

Ця інформація підтверджується даними аналітичної системи Youcontrol та інших відкритих джерел.

ТОВ "Плутон ІС" зареєстровано в 2006 році в Запоріжжі. Основний вид діяльності - виробництво електророзподільної та контрольної апаратури. Статутний фонд - 2,6 млн гривень. Засновник, директор і бенефіціар підприємства - мешканець Запоріжжя Дмитро Овсянікер.

Зао даними Zакупівлі, ТОВ "Плутон ІС" бере участь в державних закупівлях з 2016 року. За їх результатами укладено 11 договорів на 121,3 млн гривень (з урахуванням нинішнього). Причому з них 10 договорів на 120,6 млн гривень укладені з КП "Київський метрополітен".

Прат "Плутон" – субпідрядник за нинішнім договором - зареєстровано в 1996 році в Запоріжжі. Компанія спеціалізується на виробництві електророзподільної та контрольної апаратури. Засновники – Дмитро Овсянікер (33,3% акцій), мешканець Запоріжжя Сергій Сечін (33,4%) та громадянин РФ, москвич Володимир Осіпов (33,3%).

З приговору Хортицького райсуду Запоріжжя від 28.10.2015 року відомо, що в жовтні 2015 року Сергій Сечін був засуджений на 3 роки за зловживання повноваженнями і внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України). У документі вказано, що Сергій Сечін вніс до протоколів засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ "Плутон" завідомо неправдиву інформацію про порядок розподілу чистого прибутку ПрАТ за підсумками роботи в 2012 році. Такі дії призвели до неможливості отримати девіденди Дмитром Овсянікером, який й заявив правоохоронцям про порушення своїх прав.

Дмитро Овсянікер, зао даними ЗМІ, також звинувачував Сергія Сечіна в підготовці замаху на вбивство.

ПрАТ "Плутон" з 2007 року за результатами участі в державних закупівлях підписало 46 договоров на 346,1 млн гривен. З них 18 договорів на 233 млн гривень ПрАТ уклало з КП "Київський метрополітен".

За даними офіційного сайту ЗАТ "НВП "Енергія", генеральний директор ЗАТ - людина з ім'ям Володимир Осіпов. "НВП "Енергія" виробляє обладнання для тягових підстанцій міського електричного транспорту.

Також відомо, що ЗАТ "НВП "Енергія" зареєстровано в 2008 році в Москві, на даний момент у підприємства 5 акціонерів, контрольним пакетом акцій володіє Володимир Осіпов (дані List-org.com).

Группа "Плутон" займається виробництвом електротехнічного обладнання, в неї входять 9 компаній. В Україні вона представлена ПрАТ "Плутон", в Росії - АТ "ЕТК "Плутон", в Польщі - Pluton Polska, в Німеччині - Ingenieurbüro Hübner, в Туреччині - Pluton Turkey, в Білорусі - ТОВ "Плутон Груп", в Індії - PPS International, в Казахстані - ПрАТ "Плутон", в Австралії - Pluton Rail PTY LTD.

АТ "ЕТК "Плутон" зареєстровано у 2013 році в Москві та спеціалізується на наукових дослідженнях і розробках. Власники - Дмитро Овсянікер (50%) та Сергій Сечін (50%).

КП "Київський метрополітен" засноване Київрадою в 1999 році. Статутний фонд - 3 млрд гривень. З 17 липня 2014 року посаду директора КП займає Віктор Брагинський.

Раніше видання повідомляло, що КП "Київський метрополітен" неодноразово співпрацював з компаніями, що мають зв'язки з російським бізнесом. Так, в 2010-2013 роках столичний метрополітен отримав 100 вагонів за договором між з ТОВ "Укррослізинг" (після жовтня 2018 року - ТОВ "Австро-угорська лізингова компанія"). Засновником ТОВ "Австро-угорська лізингова компанія" на сьогодні значиться кіпрська "Укррослізинг Сайпрус Лімітед", власником якої зазначений громадянин Австрії Уве Крістіан Ешнер, а до грудня 2017 року таким був російський олігарх Павло Фукс.

Відомо, що київська підземка в повному обсязі розрахувалася з постачальником вагонів: з 1,4 млрд гривень борг метрополітену становить понад 500 млн гривень. На початку 2017 року "Укррослізинг" відусудив у "Київського метрополітену" 1,96 млрд гривен, основну частину яких склали відсотки, пеня та інфляційні втрати.

Тепер столична прокуратура і поліція шукають винних у виникненні мільярдного боргу перед ТОВ "Австро-угорська лізингова компанія" за отримані київською підземкою на умовах лізингу вагони. Відповідне кримінальне провадження розслідується за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами КП "Київський метрополітен". Сторона обвинувачення прийшла до висновку, що внаслідок дій службових осіб КП територіальній громаді Києва було завдано збитків на суму понад 1 млрд гривень. Також слідство з'ясувало, що за 2017-2018 роки КП необґрунтовано перерахувало на користь ТОВ "Укррослізинг" 304,5 млн гривень.