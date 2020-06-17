Міненерго запропонувало квотувати імпорт дизпалива та скрапленого газу з Росії

Міністерство енергетики України запропонувало ввести квоти на імпорт дизельного палива (ДП) з Російської Федерації на рівні 175 тис. тонн на місяць, на скраплений газ (СПГ) - 50 тис. тонн.

Про це повідомив веб-сайт Enkorr, посилаючись на лист Міненерго до Мінекономіки.

"Аналіз, проведений фахівцями Міністерства енергетики, свідчить про те, що в умовах фінансової кризи та зниження роздрібних продажів майже на 15%, встановлення квот на ДП і СПГ з РФ в розмірі 30% не призведе до дефіциту на внутрішньому ринку. Згідно з проведеними розрахунками, зазначені розміри квоти еквівалентно 175 тис. тонн дизпалива та 50 тис. тонн ЗВГ, що більш ніж достатньо для забезпечення стабільності паливного ринку", - йдеться в листі Міненерго від 16 червня за підписом заступника міністра Юрія Бойка.

Міненерго просить Мінекономіки проаналізувати наслідки такого обмеження та в 3-денний термін (до 19 червня) надати свою позицію.

Крім цього, Міненерго запропонувало повністю заборонити імпорт з Росії будь-яких інших видів палива. Відзначимо, що крім ЗВГ і ДП в поточному році вперше з 2014 року в Україну була здійснена разова поставка автомобільного бензину.

Свою позицію відомство пояснює "стрімким зростанням імпорту СПГ і ДП з країни-агресора" і необхідністю обмежити імпорт цього палива з РФ на рівні 30% від обсягу українського ринку.

При цьому, аргументуючи таке твердження міністерство призводить некоректні цифри з динаміки імпорту ДП в 2020 році. Зокрема, відомство стверджує, що "в березні 2020 року з РФ в Україну імпортовано ДП на 75% більше, ніж у січні поточного року", що не відповідає дійсності.

За даними "Консалтингової групи А-95", у березні 2020 року з Росії імпортовано 166,4 тис. тонн дизпалива, що на 17% більше ніж у січні 2020 року - 142,5 тис. тонн.

Нагадаємо, частка російського дизпалива в балансі українського ринку в 2019 році склала 35,7% (2,5 млн тонн при обсязі ринку 6,99 млн тонн) за 5 місяців 2020 року - 39,5% (1,07 млн тонн при обсязі ринку 2,71 млн тонн). Зростання частки російського ресурсу в 2020 році став наслідком зриву імпорту з Білорусі через проблеми із завантаженням нафтою білоруських нафтопереробних заводів (НПЗ).

Частка російського СПГ в 2019 році склала 34,6% (666 тис. тонн з 1 925 тис. тонн), за 5 міс. 2020 року - 38,3% (292,5 з 764,4 тис. тонн), що пояснюється триваючим збільшенням споживання газомоторного палива споживачами.

З 1 жовтня 2019 року діє мито на імпорт дизпалива з Росії трубопровідним транспортом на рівні 4%, і на всі поставки російського СПГ - 3%. Ці спецмита були введені з 1 серпня 2019 року та спочатку складали 3,75% для ДП та 1,75% для СПГ.

Раніше повідомлялося, що "Приват" і НАК "Нафтогаз України" вимагають ввести мито на російські ДП та СПГ на рівні 8,46% з щорічним підвищенням до 25,4% до 2025 року.