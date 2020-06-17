Збір врожаю під загрозою через можливе запровадження мита на дизпаливо, – аграрії

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) закликала Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля не запроваджувати мито на імпорт дизельного палива (ДП).

Відповідна заява була опублікована на офіційному веб-сайті організації.

"Дане подорожчання вартості ДП серйозно вплине на агросектор, особливо на порозі кампанії зі збору врожаїв. В такому разі, підвищення цін призведе до додаткових витрат аграріїв на пальне у розмірі +1,9 млрд гривень", - пояснив генеральний директор УКАБ Роман Сластьон.

Як зазначила Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" за даними 2018 року, агросектор є другим найбільшим споживачем ДП - 1,13 млн тон дизелю, що складає майже 20% від загального споживання ДП в Україні.

"В разі введення навіть мінімального рівня мита, запропонованого ПАТ "Укртатнафта", ціна за один літр дизельного пального може збільшитись на 1,77 гривень (нинішня середня ціна 21,2 гривень/л)", – йдеться у заяві асоціації.

В УКАБ також наголосили, що на даний момент в Україні нормально функціонують лише 2 нафтопереробних заводи - Кременчуцький НПЗ "Укртатнафти" (група "Приват") та Шебелинський ГПЗ "Укргазвидобування", які задовольняють близько 45% потреб українського ринку у бензині та лише 15% - у дизпаливі, яке є основним засобом виробництва в агропромисловому комплексі (АПК).

"Вочевидь, що обмеження імпорту не вирішить проблеми ефективності українських нафтопереробних заводів і не призведе до відновлення роботи зупинених заводів, адже цей сектор потребує значних інвестицій в оновлення і збільшення власних виробничих потужностей", - зазначено у заяві УКАБ.

Представники УКАБ звернули увагу, що схожа історія зараз відбувається з добривами, коли окремі олігархічні бізнес-структури намагаються ввести обмеження імпорту, квоти, мита і за рахунок аграріїв збільшити свої прибутки. В УКАБ нагадали, що так само як і з добривами, питання обмеження імпорту вже неодноразово піднімалося. Зокрема, у 2018 році ПАТ "Укртатнафта" вже зверталася до Мінекономрозвитку обмежити імпорт бензину і дизпалива, що фактично призвело б до монополізації ринку паливо одним виробником.

Як повідомлялось раніше, до Зеленського вже звернулись Нафтогазова асоціація України (НАУ) та "Аграрний союз України" (АСУ) із закликом не допустити запровадження мита на імпортне дизпальне і скраплений газ, що призведе до суттєвого подорожчання продуктів харчування.