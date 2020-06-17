"Платформа Бойка" вимагає відставки уряду Шмигаля

Співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко повідомив про реєстрацію проекту постанови Верховної Ради України про відставку Кабінету Министровв під керівництвом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"В парламенті зареєстрована постанова про відставку уряду і на сьогоднішній день зібрано 80 підписів. Наша фракція поставила свої підписи за відставку цього уряду. Це наша принципова позиція. Ми бачимо, що критична ситуація в економіці здебільшого пов’язана не власне з коронавірусом, а з безглуздою економічною політикою цього та попереднього урядів", - наголосив Бойко.

Співголова фракції ОПЗЖ підкреслив, що опозиція не буде підтримувати програму уряду Шмигаля.

"Вважаємо, що з цього уряду толку не буде. Це не програма, а яскрава презентація пустопорожніх декларацій, яка не містить конкретики та термінів виконання. А дії уряду полягають в тому, що лікарям не виплачують обіцяну зарплату, а замість проведення переговорів з реструктуризації віддають гроші на погашення зовнішніх боргів. Ми не будемо голосувати за порожні лозунги, а натомість наполягатимемо на відповідальності і відставці уряду", - резюмував Юрій Бойко.