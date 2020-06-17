У Домі марочних коньяків «Таврія» повідомили про зростання виробництва на 47%

За 4 місяці поточного року, Дім марочних коньяків (ДМК) "Таврія" виготовив 150 тис. дал коньяку та бренді, що на 48 тис. дал більше, ніж за аналогічний період в 2019 році. Зростання виробництва склало 47%.

Про це повідомила прес-служба ДМК "Таврія"

"В умовах кризи, спровокованої пандемією, ми робимо все можливе для збереження постійних обсягів виробництва і популяризації бренду "Таврія" у всьому світі", - сказав генеральний директор ДМК "Таврія" Андрій Сердюк.

За результатами 2019 року, частка Дому марочних коньяків "Таврія" в загальному експорті коньяків та бренді склала 27%. Увагу іноземних споживачів приваблюють класичні технології виробництва і висока якість продукції.

У червні компанія зробила першу поставку продукції до Чехії. Чеському споживачеві представлені коньяки віком від 3 до 30 років, вироблені за класичною технологією з власних спиртів, витриманих в 6 500 дубових бутах і бочках, в т.ч. - крафтові продукти компанії.

Крім країн Європейського Союзу, таврійські коньяки сьогодні представлені на торгових полицях Ізраїлю, Китаю, Білорусі, Канади, Нігерії. Також компанія веде переговори про постачання продукції до Казахстану