Люди Кудрявцева допоможуть Парцхаладзе поборотися з ліквідацією ДАБІ, — РБК

Скандальний забудовник, колишній заступник міністра регіонального будівництва Лев Парцхаладзе не підтвердив і не спростував чутки про своє можливе призначення в Офіс простих рішень Міхеїла Саакашвілі. Але, очевидно, такі спроби робляться.

Про це пише РБК-Украина у своїй статті "Союзники Парцхаладзе: хто гальмує президентську реформу ДАБІ".

На думку видання, якщо Парцхаладзе, який неодноразово критикував ліквідацію ДАБІ, буде призначений Офіс Саакашвілі, то це буде негативно сприйнято на Заході, а Зеленському доведеться червоніти за "реформатора", який йде в розріз з його ідеєю.

"Враховуючи те, які ризики несе успішна реалізація президентської реформи для недобросовісних забудовників, корумпованих чиновників ДАБІ та Мінрегіону, вони небезпідставно побоюються втратити вплив. Тому не дивно, що охочих допомогти колишньому заступнику голови Мінрегіону загальмувати будівельну реформу Зеленського, щоб повернути старі схеми з ДБН, з кожним днем стає більше", - пише РБК.

У числі нових союзників Парцхаладзе раптово почали з'являтися люди з оточення скандального екс-глави ДАБІ Олексія Кудрявцева, який при Порошенко був звільнений за підроблений диплом. Мова йде про головного юриста Кудрявцева Сергія Шевченка, який при ньому очолював в ДАБІ Департамент юридично-правового забезпечення і поряд з колишнім в. о. голови інспекції Сергієм Строкачем був одним із стовпів впливу звільненого Кудрявцева.

"У грудні минулого року, коли ЗеКоманда почала чистку ДАБІ від корупціонерів, Строкач і Шевченка були усунені, а після порушення дисциплінарних справ і початку службових розслідувань - пішли на лікарняні і пропали. Втім, Шевченко останнім часом стали бачити на профільних нарадах в Кабміні, де він активно намагається давати поради прем'єр-міністру Шмигалю", - пише видання.

Видання відзначає, що разом з Парцхаладзе у критиці ліквідації ДАБІ стараються не тільки люди Кудрявцева, а й інші забудовники, і навіть багаторічні "смотрящі" за галуззю брати Горові.

"І все це, по всій ймовірності, заради того, щоб зупинити реформу президента і розділити між собою корупційні схеми і сфери впливу. А чи зростуть або знизяться їхні шанси на перемогу, багато в чому, стане зрозуміло після рішення про призначення або непризначення Парцхаладзе в Офіс простих рішень Саакашвілі, який сьогодні виступає фронтменом реформаторських ініціатив президента", - підводить підсумок видання.

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ, київський забудовник і одіозний екс-заступник міністра регіонального розвитку часів уряду Володимира Гройсмана Лев Парцхаладзе має намір влаштуватися у Виконавчий комітет Національної ради реформ України (недавно перейменований в Офіс простих рішень), головою якого був призначений екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі.