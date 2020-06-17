Український космос був і є, але його може не стати, - голова ДКАУ Усов

Новопризначений голова Державного космічного агентства України (ДКАУ) Володимир Усов не виключає, що невдовзі українського космосу може не стати взагалі, інформує портал tsn.ua.

Про це він заявив в інтерв’ю Роману Скрипіну на Youtube-каналі, коментуючи опитування щодо майбутнього космічної галузі, проведене у телеграм-каналі SKRYPIN.UA.

"Я свою відповідь додам, якщо можна. Мені здається, що варіант "був, є і буде", але з великим уточненням: "був, є і може не стати". Такі ризики є. З того, що я побачив за чотири місяці, цей варіант є найбільш реалістичним", - сказав Володимир Усов.

Колишній бізнесмен також підтвердив, що ніколи раніше не був пов’язаний із космічною сферою.

"Космос - це така дуже складна річ. Це навіть складніше, ніж 3D-принтери. І в гаражі кілька людей ракету не зберуть. Я ніколи не працював на підприємствах космічної індустрії і не займався політикою, пов’язаною з космічною індустрією", - повідомив голова ДКАУ.

Коментуючи свій підприємницький досвід, Усов, зокрема, спростував інформацію, що в його компанію з 3D-друку та виробництва 3D-принтерів Kwambio інвестували структури, пов’язані з російським мільярдером Романом Абрамовичем.

"Я був одним з акціонерів ("Квамбіо"), поки не почав працювати у прекрасному державному секторі. А до цього я був одним із фаундерів компанії, який її створив. Роман Абрамович не є інвестором Kwambio. Я особисто пишаюся тим, що ми робили і робимо", - зазначив Усов, незважаючи на те, що він суперечить відкритим даним.

У 2017-му "Квамбіо" отримав півмільйона доларів інвестицій від венчурного фонду Impulse VC, який російські ЗМІ давно пов’язують із мільярдером Романом Абрамовичем.

Разом із тим Володимир Усов зізнався, що попри всі публікації у ЗМІ, "Квамбіо" ніколи не співпрацювало ані з Ілоном Маском, ані з NASA.

"Більше всього про Ілона Маска писали, але з Ілоном Маском ми там взагалі формально договорів не мали і не працювали. Це так новини написали, що "Квамбіо" з Ілоном Маском працював. Ми не працюємо з Tesla. NASA офіційно у Kwambio теж нічого не замовляло", - розповів голова ДКАУ.

Крім того, він у черговий раз публічно заявив, що начебто не є фігурантом кримінальних справ і розслідувань.

"Проти мене немає жодної справи, немає звинувачень. Компанія "Гутенбергз", яка була створена мною з партнерами ще у 2011 році, розробляла інтерактивні книги та різні застосунки для освіти, ніколи не мала жодних проблем - якихось підозр і розслідувань. Але в ніч до фіналу конкурсу, коли я мав найбільшу кількість балів, зробили обшуки. І в офісі компаній, і у мене вдома. Ні після цього, ні до цього ніколи в житті в мене обшуків не було. Крім того, компанія, про яку йде мова, ніколи не брала участі в тендерах, про які йдеться. Вона є розробником, але не продає систему на торгах", - заявив Володимир Усов.

Варто зазначити, що ці слова голови ДКАУ не відповідають дійсності. Слідчі дії почалися ще у червні минулого року, кримінальна справа №2019150000000437. Правоохоронці виявили, що посадовці Миколаївської облдержадміністрації та облради створили хитру схему привласнення бюджетних грошей на закупівлі електронних шкільних підручників. Хоча доступ до цих підручників взагалі мав бути безкоштовним.

А посередником "Гутенбергз" у "торгах" виступало ПП "Електронік Солюшен". У відкритих судових реєстрах можна знайти постанови миколаївського суду, де чітко та зрозуміло викладена фабула цієї справи. Згідно з одним із рішень, у листопаді 2019-го суд дозволив арештувати банківські рахунки компанії "Гутенбергз". Примітно також, що "Гутенбергз" і "Електронік Солюшен" навіть у суді користуються послугами одного захисника.