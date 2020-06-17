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  • За півтора року "Росток-Холдинг" погасив кредити на суму понад $10 млн
17 червня 2020, середа, 11:17 361
Економіка 2020-06-17T11:30:01+03:00
Українські Новини
За півтора року "Росток-Холдинг" погасив кредити на суму понад $10 млн

За півтора року "Росток-Холдинг" погасив кредити на суму понад $10 млн

Павло Твердохліб
Банки, Бізнес, Росток-Холдинг, Економіка
Росток-Холдинг. Фото: uaprom.info
Росток-Холдинг. Фото: uaprom.info

Група компаній "Росток-Холдинг" успішно обслуговує поточні кредитні зобов'язання і планує нарощувати свій кредитний портфель, повідомляє прес-служба компанії з посиланням на генерального директора Андрія Шваба, інформує портал uaprom.info.

"За останні півтора року було погашено понад $10 млн кредитів. Частина зобов'язань на суму близько $4 млн була виділена разом з Ічнянським кластером в рамках реструктуризації групи компаній. На сьогоднішній день кредитне навантаження становить близько $13 млн", - розповів топ-менеджер.

Серед основних кредиторів "Росток-Холдинг" - комерційні банки та факторингові компанії. Останні викупили кредитні зобов'язання у декількох банків в період нестабільності в роботі групи компаній. При цьому Шваб підкреслив, що "Росток-Холдинг" сумлінно виконує свої зобов'язання перед кредиторами і робить це в строгій відповідності до законодавства України і договорами з кредиторами. Він також нагадав, що "Росток-Холдинг" працює на даний момент стабільно і що за підсумками 2020 року виручка підприємств групи запланована на рівні $40 млн.

"Росток-Холдинг" - вертикально-інтегрована агропромислова група, створена у 2010 році і спеціалізується на вирощуванні і реалізації зернових культур, а також виробництві і продажу молока. Основними бенефіціарами виступають Яків Грибов і Віктор Купавцев, які володіють по 49,9% акцій компанії, 0,2% - у Віктора Киянівського.

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