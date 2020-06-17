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17 червня 2020, середа, 10:59 6
Верховна Рада і партії 2020-06-17T10:59:01+03:00
Українські Новини
Платформа Бойка вимагає захистити журналістів від нападів радикалів і самоуправства поліції

Платформа Бойка вимагає захистити журналістів від нападів радикалів і самоуправства поліції

Сергій Паламаренко
Бойко, Журналіст, Опозиційна платформа - За життя, Нацполіція, Напад, ОП-ЗЖ
Опозиційна платформа – За життя. Фото: ВП-ЗЖ
Опозиційна платформа – За життя. Фото: ВП-ЗЖ

"Опозиційна платформа – За життя вимагає від влади забезпечити безпеку журналістів, захистити їх від нападів радикалів і самоуправства поліції." Про таке йдеться в заяві партії, поширеній на офіційному портал політичної сили.

Зокрема, в документі зазначається, що в Україні склалися нестерпні та загрозливі умови для свободи слова і діяльності журналістів. За повного потурання влади радикали і так звані "політичні активісти" безперешкодно нападають, б'ють і принижують співробітників мас-медіа, перешкоджають виконанню ними професійних обов'язків. Тепер силу до журналістів під час виконання їхніх професійних обов'язків почала відкрито застосовувати і поліція.

Радикали упиваються своєю безкарністю, знаючи, що влада не здійснить навіть спроби, щоб захистити журналістів і покарати тих, хто скоює злочини. Саме тому під час слухань у справі лідера націонал-радикалів Сергія Стерненка, якого звинувачують у вбивстві людини, його прибічники, не розбираючи методів, атакували працівників ЗМІ. Були сконі напади на представників провідних новинних телевізійних каналів України, яким радикали "забороняли" вести трансляцію. Вони атакували і погрожували журналістам, які представляють популярні в країні інтернет-ЗМІ. Але замість того, щоб зупинити беззаконня і шабаш радикалів, поліція сама почала застосовувати силу до журналістів. Співробітники поліції просто виштовхали журналістів з приміщення Шевченківського районного суду Києва.

Головна причина безкарності радикалів і поліцейського свавілля щодо журналістів в тому, що сьогодні влада сама є замовником на знищення свободи слова. Поки одні б'ють журналістів на вулицях, інші в тиші кабінетів придумують нові закони і постанови, щоб ввести цензуру, обмежити свободу слова і діяльність ЗМІ.

"Опозиційна платформа – За життя вимагає зупинити кампанію із залякування незалежних журналістів та згортання свободи слова в Україні.

Ми вимагаємо жорстко присікати застосування сили з боку радикалів, притягнути до відповідальності всіх злочинців, які скоїли напади на журналістів.

Також ми вимагаємо від Державного бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження за фактом нападу поліції на представників ЗМІ, скоєного її співробітниками 15 червня 2020 року під будівлею Шевченківського районного суду міста Києва.

Ще раз закликаємо владу відмовитися від планів обмеження діяльності ЗМІ, введення цензури і розширення адміністративних повноважень чиновників. Припиніть боротися зі свободою слова і душити критику. Відновіть в Україні правову державу, забезпечте мир в країні, виведіть економіку з кризи, а якщо не можете – складіть повноваження!", - підкреслюється в заяві партії ОП-ЗЖ.

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