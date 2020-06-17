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17 червня 2020, середа, 10:21 362
Політика 2020-06-17T10:45:01+03:00
Українські Новини
Депутати хочуть почути від Максима Степанова, як він бачить продовження медреформи, - ЗМІ

Депутати хочуть почути від Максима Степанова, як він бачить продовження медреформи, - ЗМІ

Ірина Дорофейчук
Парламент, Медицина, Реформа, МОЗ, Степанов
Максим Степанов. Фото: PR
Максим Степанов. Фото: PR

17 червня о 16-00 в режимі відеоконференції відбудеться засідання Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування. Засідання пройде за участю депутатів і представників міжнародних партнерів України. Від Міністра охорони здоров'я Максима Степанова, якого викликано на Комітет, хочуть дізнатися його бачення проведення другого етапу медичної реформи та виконання вимог МВФ. Про це повідомляє РБК-Україна.

Раніше Степанов називав перший етап медичної реформи "експериментом". На його думку, головною метою реформи має бути якісна і доступна медицина.

Видання нагадує, що зобов'язання продовжити медичну реформу Україна взяла на себе в рамках Меморандуму, який уклала з МВФ за програмою Stand-by. Меморандум, зокрема, передбачає розширення нового механізму фінансування вторинної та спеціалізованої допомоги.

На необхідності більш рішучих дій при реформуванні сфери надання медичних послуг нещодавно зробив акцент і голова Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі. В ефірі телеканалу 1 + 1 він сказав: "Спроби частково міняти нічого не дають. Спроби реанімувати старі, совкові реформи, не працюють. Перебудувати стару систему неможливо. Її треба повністю змінити".

На комітеті будуть також повідомлені результати відбору на посаду голови Національної служби здоров'я, пише РБК-Україна.

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