ЗМІ розкрили схему шантажу київських забудовників за участю ГО "Твердиня", "Стоп Свавіллю" і "Штаб оборони Києва"

Один з кримінальних авторитетів організував масштабну схему шантажу великих столичних будівельних компаній із допомогою громадських організацій "Твердиня", "Стоп Свавіллю" і "Штаб оборони Києва", роботу яких координує депутат Київради Ігор Мірошниченко. Про це пише у своєму розслідуванні "Апостроф".

За інформацією журналістів, за останні 2 тижні намет "Незаконна забудова" та мітингувальниками, які тримають банер "Нам достатньо Укрбуду" і плакати з логотипами "Твердиня" і "Стоп Свавіллю", були помічені біля ЖК "Урловский-1" (Київміськбуд), "Unit Home" (KAN), "Варшавський мікрорайон" ("Столиця-Груп"), а також біля одного з адміністративних офісів компанії "Інтергал-Буд".

Як пише "Апостроф", "самі активісти не можуть пояснити, навіщо їх сюди привели, і, як правило, відбуваються черговими фразами "все незаконно" і "все написано на плакатах".

За інформацією "Апострофа", уповноваженою особою "Стоп Свавіллю" є Сергій Северин. Серед засновників також значиться Юрій Федоренко, він же є лідером ГО "Твердиня".

"Проте реальним ідеологом і засновником обох організацій є скандально відомий депутат Київради від "Свободи" Ігор Мірошниченко, який перетворив шантаж будівельних компаній у досить прибутковий бізнес. А його "дахом" може бути бізнесмен, (як він сам себе зараз називає) а раніше – кримінальний авторитет Ігор Кучеренко, відомий також на прізвисько "Гонзик". Зв'язок Кучеренка з організацією "Стоп Свавіллю", зокрема, простежується і через його дружину, відому українську співачку. ЗМІ зазначають, що її PR-директор Інна Гисса одночасно є співзасновницею ГО "Стоп Свавіллю", - стверджує "Апостроф".

За інформацією "Апострофа", робота проти забудовника ведеться в кілька етапів.

"Перш за все, явно проплачені псевдоактивісти, як правило, жінки похилого віку, за допомогою плакатів відлякують покупців, створюючи ілюзію того, що об'єкт є проблемним, конфліктним, будівництво ведеться незаконно і не буде закінчено. На другому етапі підключається сам Мірошниченко. Разом з групою типових "тітушек" він регулярно навідується в офіси продажів і проводить "роз'яснювальні бесіди" з представниками компанії і покупцями. Таким чином, він може за день відвідати близько 5 офісів різних забудовників. Одночасно через посередників Мірошниченко надсилає керівництву компанії сигнали, що акції припиняться, якщо забудовник відкупиться. Якщо йому відмовляють, акції тривають. Коли Мірошниченко розуміє, що забудовник не йде з ним на контакт, починаються заїзди умовно кажучи "бойових" груп. Вони виламують ворота на будмайданчик, ламають техніку, псують матеріали, погрожуючи, що в наступний раз взагалі заблокують роботи. Наступний етап тиску на забудовника – вони починають ходити під МВС, ДАБІ, ДБР, Генпрокуратуру і т. д. з вимогою припинити "незаконну забудову", - пише "Апостроф".

Крім "Стоп Свавілля" і "Твердиня" в цих акціях беруть участь інші громадські організації і псевдоактивісти, які шукають легкого заробітку. Зокрема, на останній акції під Державним Бюро розслідувань був помічений лідер "Штабу оборони Києва" Сергій Мельниченко.