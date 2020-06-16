Протеже керівництва ФДМУ довів до банкрутства "Електроважмаш", - ЗМІ

Генеральний директор "Електроважмашу", користуючись заступництвом керівництва Фонду державного майна України, яке його призначило, довів це стратегічне промислове підприємство до банкрутства. Такий висновок робить РБК Україна, аналізуючи сьогоднішні події на заводі. Нагадаємо, що сьогодні у Харкові правоохоронці прийшли з обшуком на "Електроважмаш" і вручили підозру у вчиненні злочинів нинішньому генеральному директору держпідприємства Віктору Бусько, а також його заступнику. У головному управлінні Національної поліції повідомляють, що слідчі дії на "Електротяжмаші" проводять СБУ і прокуратура, а кримінальне провадження відкрито за статтею 191 КК України — привласнення та розтрата державних коштів, причому в особливо великих розмірах. В офіційному повідомленні прокуратури Харківської області йдеться: "Нанесений державі збиток тільки від продажу 2 тяглових агрегатів становить понад 1 млн грн".

ЗМІ вже писали, що "Електроважмаш" заборгував понад 1 млрд грн контрагентам, кредиторам і співробітникам. Його рахунки заблоковані, зростає заборгованість по зарплаті, робітники звільняються. Підприємство отримує одне за іншим попередження про відключення електрики і води, і може зупинитися назавжди в будь-яку хвилину.

На думку автора статті на РБК-Україна, в катастрофічному стані справ на заводі винні Віктор Бусько, нинішній в. о. гендиректора "Електроважмашу", і його київські покровителі з Фонду державного майна України. "Бусько вважають людиною, наближеною до голови Фонду Дмитра Сенниченка та його заступника Сергія Ігнатовського. Як відомо, "Электотяжмаш" після звільнення попереднього гендиректора очолив Микола Корнійчук, заступник з виробництва. Але буквально через п'ять днів його звільнили рішенням Фонду держмайна: вищезгаданий Сергій Ігнатовський підписав наказ ФДМУ №1201, і новим в. о. став Віктор Бусько. У свою чергу, Сенниченко заявив, що підприємство може бути продане вже в першій половині 2020 р., тим самим давши старт "великій приватизації". Але потім сказав, що приватизація "Електроважмашу" потребує довгого часу".

В бізнес-співтоваристві давно відкрито говорять, що Сергій Ігнатовський з відома і дозволу Дмитра Сенниченка садовить в керівні крісла державних підприємств менеджерів, які готові планомірно знецінювати ці активи з прицілом на те, щоб потім при приватизації правильні покупці купили їх за безцінь. "Статут підлеглих Фонду підприємств передбачає блокуючі права керуючих від Фонду. Будь то наглядова рада або члени правління. Вони отримують право заблокувати будь-яке рішення правління компанії, зупинити дію контракту, фінансові платежі. Тобто, повністю паралізувати діяльність підприємства", — розповідав журналістам один з менеджерів держпідприємства, підвідомчого Фонду. А відомий економічний журналіст Сергій Лямець пише: "З вересня 2019 року він (Сенниченко) керує сотнями державних підприємств, роблячи вигляд, що готує їх до продажу. А великі підприємства не продаються. На них вже сидять господарі, які не заплатили за ці підприємства ні копійки в бюджет. Керівниками цих підприємств без конкурсу ставлять дивних людей, і ті освоюють схеми".

Економічний експерт, народний депутат 4 скликання, колишній радник прем'єра Ющенка Володимир Цибулько вважає, що у випадку "Електроважмашу" факт наявності саме такої схеми – умисне доведення промислового гіганта до банкрутства. "Кабінет Міністрів України зупинив "велику" приватизацію а це закономірно повинно означати підвищення вимог до якості роботи керівників великих держпідприємств. Замість цього керівники ФДМУ та їхні емісари на "Електротяжмаші" прискореними темпами добивають підприємство. Напевно, таким і має бути сценарій керованого банкрутства – контрольованої передачі активу зацікавленим сторонам за ціною металобрухту". А політичні експерти сподіваються на те, що напередодні прийдешніх виборів українські політики проявлять далекоглядність. І просять їх не зволікати: "Чи буде ще працювати "Електроважмаш", коли влада почне наводити порядок не тільки на держпідприємствах, але і в самому ФДМУ? Якщо деякі відповідальні політики в українському істеблішменті не поквапляться, цілком можливо, що рятувати буде вже нічого".