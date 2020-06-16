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16 червня 2020, вівторок, 20:55 425
Силові структури 2020-06-16T21:45:02+03:00
Українські Новини
Владислав Мангер заявив, що справа проти нього сфальсифікована прокуратурою

Владислав Мангер заявив, що справа проти нього сфальсифікована прокуратурою

Елена Новикова
Владислав Мангер. Фото: liga.net
Владислав Мангер. Фото: liga.net

Підозрюваний у замовному вбивстві Катерини Гандзюк Владислав Мангер сьогодні був доставлений до суду правоохоронцями. Він заявив журналістам, що справа проти нього замовна і що навіть не був знайомий з Катериною Гандзюк, пише 112.ua за матеріалами PavlovskyNews.

"У Мангера скаче тиск. Ще вранці він був у реанімації Херсона, але до обіду представники СБУ доставили його в Київ на суд з обрання запобіжного заходу. Після прохання про відвід судді, засідання перенесли. Владислав готовий прийняти будь-який вердикт, але запевняє, що справа проти нього сфальсифікована прокуратурою", - зазначає PavlovskyNews.

За словами Мангера, замовником справи проти нього є працівник СБУ Доценко. Він був куратором Гандзюк і Торбіна, який зізнався у замаху на неї.

Мангер запевняє, що затримані виконавці замаху оббрехали його, заявивши про тиск з боку голови Херсонської облради.

Також підозрюваний заявив, що не був знайомий з Гандзюк.

"Я реально не знав цієї людини. Ми з різних галактик. Це міськрада. Вона там керувала більшістю. Ми в облраді, яка ніякого відношення до міськради не має. Ми навіть не перетиналися. Я один раз її бачив", - заявив Мангер.

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