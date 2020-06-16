Від маленької квартири у Харкові до вілли в Козині: як Роман Веприцький збагатився на залізниці, - ЗМІ

За три роки роботи на залізниці в. о. члена правління АТ "Укрзалізниця" Роман Веприцький змінив квартиру 71,8 м2 в Харкові на будинок в більш ніж 400 м2 в Козині під Києвом. Про це свідчить декларація чиновника за 2019 рік, передає КП в Україні.

Також, вже односелець 5 президента України Петра Порошенко, Роман Веприцький задекларував 3 земельних ділянки загальною площею більш ніж 2 тис. м2 в цьому ж селищі. Також чиновник обзавівся Toyota RAV4, Mercedes-Benz S 500 і байком Suzuki. Рухоме і нерухомо майно задекларовано на чиновника і його дружину.

Крім того, Роман Веприцький задекларував 50% квартир у Києві, площа якої не вказав.

При цьому зарплата чиновника, яку йому виплатила Південно-Західна залізниця за 2019 рік, склала трохи більше 2 млн грн.

Також у чиновника і його сім'ї зберігається готівкою 142,6 тис дол. США, 55 тис. євро та понад 1 млн грн.

Декларацію за минулий рік Роман Веприцький подав як депутат Харківської обласної ради. При цьому він не вказав доходи на цій посаді.

Не іменний в декларації чиновника залишається колекція фігур слонів.

Ще в 2017 році Веприцький будучи доцентом кафедри кримінального права і кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ скромно декларував невелику квартиру в Харкові площею 71,8 м2 і заощадження готівкою: 1,2 млн грн, 180 тис дол. США і 55 тис. євро.

Нагадаємо, НАБУ підозрює Романа Веприцького в розкраданні більш ніж 16 млн грн при реконструкції Київської дитячої залізниці. По цій справі 10 червня у чиновника пройшли обшуки.

спостережну Раду Укрзалізниці вже рекомендував КМУ усунути чиновника від займаної посади.