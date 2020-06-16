Парламент розглянув наш закон, який захищає заробітчан від аферистів, – нардеп Вадим Струневич

Сьогодні, 16 червня, Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Закону про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook розповів народний депутат та заступник голови фракції "Слуга народу" Вадим Струневич.

"Я є співавтором цього надважливого законопроекту поряд з колегами по Верховній Раді - Галиною Третьяковою, Олегом Арсенюком, Сергієм Гривко та іншими. Кожен рік сотні тисяч наших співгромадян, через скрутне економічне положення, їдуть на заробітки за кордон. Так, всі ми - і президент, і депутатський корпус, і Кабмін - зараз працюємо на те, щоб якомога менше наших співгромадян вимушені були шукати кращої долі на чужині. Однак, зараз це об'єктивна реальність, а значить ми зобов'язані забезпечити захист та всі належні права цим громадянам. І цей законопроект направлений саме на це", - зазначив нардеп.

Він також підкреслив, що зараз спостерігаються численні випадки шахрайства, коли під виглядом компаній з міжнародного працевлаштування, з громадян збирають гроші за працевлаштування, але потім нікуди їх не відправляють. При цьому, беруть за таку аферу від 300 до 600 євро.

"Новий закон позбавляє українських трудових мігрантів від сплати наперед грошей цим компаніям, а на останніх накладаються великі штрафи за порушення цієї норми. Я впевнений, що таким чином ми суттєво зменшимо кількість шахраїв, адже більшість нечесних бізнесменів заробляють на тому, що беруть наперед гроші за вакансію зі здобувачів, а потім чи просто зникають з грошима чи відправляють людей незрозуміло куди", - вважає Струневич.

За його словами цей законопроект - один з важливих кроків до поступової легалізації ринку міжнародного працевлаштування.

"Він (законопроект) призведе до створення нормального конкурентного середовища та прозорої роботи бізнесу, принесе державі гроші у вигляді податків та убезпечить українців від сплати грошей шахраям чи недоброчесним бізнесменам", - підсумував Вадим Струневич.