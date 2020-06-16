У Міносвіти назріває криза через кадрову політику, – ЗМІ

Українська система освіти виявилася не готовою до карантину, що викликаний пандемією коронавірусу. Також профільне середовище висловлює стурбованість з приводу недостатнього рівня співпраці Міністерства освіти і науки з освітнім сектором, і вітає майбутню зміну керівництва відомства.

Про це йдеться у статті інтернет-видання РБК-Україна "У пошуках міністра: куди кадровий глухий кут прийде реформу освіти".

За словами Президента України Володимира Зеленського, настільки довга затримка з призначенням міністра пов'язана з відсутністю кадрів. Однак, на думку засновника ліцею "Гранд" Володимира Співаковського, проблема в тому, що у влади просто не знають, що міністру поставити в обов'язок. А в ситуації, коли повноцінного керівництва у відомстві немає – міністерство раз у раз потрапляє до неоднозначних ситуацій.

Зокрема, серед дій міністерства, які найбільше викликають невдоволення: видимість роботи з адаптації навчального процесу під час карантину замість реальних дій; повільність у розробці рекомендацій; провальна комунікація з представниками навчальних закладів і некомпетентність з багатьох профільних питань, а також акцент на дослідженнях замість реалізації більш практичних речей.

"Карантин ввели 12 березня, рекомендації розіслали 14 травня. В умовах мовчання міністерства ми самі знаходили варіанти дистанційного навчання. Думаю, що так робили більшість навчальних закладів. Ці рекомендації - просто створення видимості роботи", - вважає професор одного з провідних вищих навчальних закладів Києва.

Також представники ВНЗ розкритикували дії заступника міністра освіти Єгора Стадного, який раніше під час онлайн прес-конференції не знайшов відповіді на питання, які пов'язані із завершенням навчального року у школах, проведенням Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), вступною кампанією до ВНЗ, захистом дипломних робіт та здачею кваліфікаційних іспитів.

Крім цього, Стадного відносять до команди колишнього міністра освіти Сергія Квіта, який з лютого 2019 року є головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Нагадаємо, до приходу в Міносвіти Єгор Стадний працював директором аналітичного центру Cedos, що створений колишнім міністром освіти та екс-ректором Києво-Могилянської академії Сергієм Квітом та його заступником, народним депутатом від партії "Голос" Інною Совсун.

У публікації також зазначається, що Квіт робить спроби реалізувати плани з дорогої акредитації освітніх програм в Нацагентстві із забезпеченню якості вищої освіти (НАЗЯВО) і полюванні за науковим плагіатом. В результаті тисячі випускників вищих навчальних закладів можуть почати звертатися з позовами до Міносвіти через порушення їх прав на отримання дипломів.

"У зв'язку з діяльністю агентства раніше вже були скандальні інциденти, зокрема, коли НАЗЯВО запропонувало виключити директора Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Різуна з членів галузевої експертної ради. Причиною стали його нібито "мотивована безініціативність" в питанні боротьби з плагіатом і "спроби пом'якшити обставини зняття плагіатних дисертацій", - йдеться у публікації.

Варто відзначити, що Різун в інтерв'ю виданню "Лівий берег" подібні дії агентства назвав адміністративним тиском і навіть запідозрив Квіта в корупції, закликавши "не імітувати за державні кошти принциповість і справедливість". На підтримку Різуна також виступила значна частина університетського співтовариства.

"Стурбованість викликає ще одне нововведення, яке можу реалізувати міністерства, також не без участі НАЗЯВО. Зокрема, мова йде про позбавлення вчених ступенів "плагіаторів дисертацій". Спірність рішення пов'язана з тим, що процедура не деталізована в законі, що дозволяє НАЗЯВО перекладати відповідальність на атестаційну колегію Міносвіти. Після відставки міністра Новосад найвищим посадовцем в колегії став Єгор Стадний. Враховуючи все вищевикладене, Квіта та Стадного важко не запідозрити в конфлікті інтересів", - йдеться у публікації.

Крім того, драйвером цього процесу у Верховній Раді виступала нардеп від фракції "Голос" Інна Совсун, яка створила з Квітом та Стадним грантовий центр Cedos. Крім усього іншого, Cedos також готує аналітику для Міністерства фінансів щодо вартості вищої освіти. Традиційно для подібної аналітики використовувалася всеосяжна інформації, якою володіють державні органи. Зокрема звіти підвідомчих Мінфіну бюджетних установ, таких як ВНЗ, школи, райфінвідділи, підрозділи Держстату та Держказначейства, а так само міністерств і відомств.

Як писали ЗМІ, з березня 2020 року обов'язки міністра освіти в Україні виконує Любомира Мандзій. Минулого тижня Зеленський заявив, що незабаром у Міносвіти може з'явитися новий міністр і назвав імена 3 основних кандидатів.