Звернення аграріїв до Зеленського підтримали нафтогазовики

Нафтогазова асоціація України (НАУ) підтримала звернення "Аграрного союзу України" до Президента України Володимира Зеленського з приводу мита на імпортне дизельне паливо та скраплений газ.

Про це повідомило інтернет-видання Корреспондент.net, посилаючись на відповідне звернення асоціації.

Як попередили напередодні аграрії, у разі введення мита їм доведеться збільшити витрати на паливо, що призведе до зростання вартості продуктів.

"Нафтогазова асоціація України вважає, що об'єктивних підстав для введення мита на імпорт ДП і СПГ немає. НАУ в черговий раз закликає учасників Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі та інших чиновників, яких стосується це питання, дотримуватися законодавства і уважно вивчити, а також всебічно обговорити ініціативи НПЗ", - йдеться у зверненні НАУ.

Зазначимо, підвищення мита на дизпаливо та автогаз в січні ініціювали "Укрнафта", "Укртатнафта" та "Укргазвидобування". Вони вимагають ввести мито на 8,46% з щорічним підвищенням до 25,4% в 2024 році. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України повинна прийняти рішення цього тижня.

За оцінками НАУ, у разі введення мита на дизпаливо і скраплений газ в Україні стануть найдорожчими в Європі, економіка України буде втрачати близько 11 млрд гривень.