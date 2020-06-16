В окрузі №208 Ляшко дав старт виборчій кампанії за 2,5 місяці за ЦВК

Заява лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко про підтримку на дострокових виборах в окрузі №208 (Чернігівська область) кандидатури колишнього народного депутата Олега Ляшка фактично дала старт виборчій компанії в цьому окрузі, що залишився без представництва у Верховній Раді України.

"Я вважаю, що на 208-му окрузі всі українські сили повинні об'єднатися та висунути єдиного кандидата. Людину, яку на цьому окрузі підтримують більше 30% людей. Це Олег Ляшко" - сказала Тимошенко на брифінгу після переговорів з Ляшком.

По суті, лідера Радикальної партії намагаються повернути в парламент з ідеального "трампліну" - його ж рідного округу, який "звільнився" після раптової смерті позафракційного депутата Валерія Давиденка.

Самі ж вибори в окрузі №208 (6 районів на сході Чернігівської області) почнуться не раніше 26 серпня 2020 року. Таке рішення було прийнято на засіданні Центральної виборчої комісії (ЦВК) України 5 червня. ЦВК прийняла постанову, де прописано, що дострокові вибори починаються на наступний день після публікації постанови в офіційних друкованих органах, відтермінувавши саму дату друку на 3 місяці – так, щоб "підігнати" дострокові вибори під дату місцевих виборів.

Таке незвичайне рішення ЦВК встигло викликати невдоволення "Опори", яка офіційно заявила, що "грою" з датою дострокових виборів ЦВК перевищила свої повноваження і фактично залишила на зайвих 3 місяці округ без представництва в парламенті.

Паралельно з висуненням Ляшка в ЗМІ називався також вірогідним кандидатом на виборах в окрузі №208 колишній нардеп від "Блоку Петра Порошенко" (БПП) Олександр Грановський. Але сам колишній нардеп назвав ці чутки "маразмом".

Олег Ляшко був першим нардепом від сформованого в 2012 році округу №208. На виборах 2012 року він набрав тут рекордні 55,7% голосів виборців. Хоча очолювана ним Радикальна партія (РП) стала тут лише другою (25,3%), поступившись "Батьківщині" Юлії Тимошенко. В подальшому підтримка РП в окрузі падала. В 2014 році партія Ляшка зайняла тут перше місце вже з 23,9% голосів, а в 2019 році стала лише третьою, набравши 11,7%. На цих же виборах (2014 та 2019 роки) двічі перемагав висуванець партії "Заступ" та самовисуванець Валерій Давиденко, а представники РП займали лише третє та четверте місця.

На цьому тлі дивним виглядає суб'єкт в особі "Батьківщини", який фактично висунув Ляшко в депутати по 208-му округу. Саме Юлія Тимошенко у свій час привела головного редактора газети "Свобода" до великої політики. Але з тих пір їх відносини серйозно загострилися. А в останні роки, коли самого Олега Ляшка стали асоціювати з близьким до президентів Порошенка та Зеленського бізнесменом Рінатом Ахметовим, а Тимошенко перебувала в опозиції, протистояння Тимошенко та Ляшка переросло в гостру фазу. Так, Ляшко публічно називав Тимошенко "московської зозулею" та "газовою принцесою", а Тимошенко нагородила Ляшка прізвиськом "чихуахуа Порошенка" і "бобіком", який "тявкає" за його вказівкою.

В попередні каденції Олег Ляшко був одним з найбільш яскравих нардепів і прославився участю в численних скандалах. Він вривався на засідання Кабінету Міністрів Гройсмана і прямо в парламенті вимагав позбавити українського громадянства Юлію Тимошенко. Його "душив" прямо в сесійній залі спікер Ради Олександр Мороз, а кількість відеозаписів з публічним побиттям Ляшка колегами-депутатами не піддається рахунку. З останніх "досягнень" Ляшка особливо запам'яталися декларування їм багатомільйонних "виграшів в лотореї" і перепалки в соцмережах з высміючим політика "Кварталом 95" тоді ще не президента Володимира Зеленського.