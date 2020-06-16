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16 червня 2020, вівторок, 14:25 425
Суспільство 2020-06-16T14:45:01+03:00
Українські Новини
DCH Ярославського разом з мерією організовують у Харкові виробництво трамваїв

DCH Ярославського разом з мерією організовують у Харкові виробництво трамваїв

Валерия Драгомирова

Група DCH Олександра Ярославського спільно з міською владою Харкова налагодить на базі "Екополіс ХТЗ" виробництво трамваїв. Повідомлення про це розмістив у своєму Telegram харківський мер Геннадій Кернес.


"Про те, як будемо спільно з DCH працювати над проектом, домовилися сьогодні в мерії. На зустрічі були бізнесмен та ідейний натхненник "Екополіс ХТЗ" Олександр Ярославський, директор Харківського тракторного заводу і представник "Екополіс ХТЗ" Андрій Коваль, мій заступник з питань інфраструктури міста Євген Водовозов і керівник Офісу Реформ" Михайло Лазарєв. Спільними зусиллями міста та DCH/"Екополісу ХТЗ" ми повністю оновимо не тільки парк трамваїв Харкова, але і весь рухомий склад трамвайного транспорту в Україні", - написав він.

Харківський міський голова також зазначив, що за рахунок "трамвайного проекту" на ХТЗ можна заодно підтримати ще одне найбільше підприємство Харкова: завод "Електроважмаш", який опинився на межі банкрутства і зупинки.

Завод спеціалізується на виробництві гідро - і турбогенераторів, а також тягового електрообладнання для залізничного і міського транспорту. Робота над проєктом починається зі створення необхідної технічної документації.

Наступний етап - підготовка виробництва та його потужностей, а випуск перших харківських трамваїв запланований не пізніше, ніж через 2 роки.

Як повідомили в DCH Олександр Ярославський планує інвестувати у виробництво сучасних низькопольних трамваїв порядку EUR 5,5 млн. Інжиніринговий та консультаційний супровід проєкту будуть здійснювати закордонні партнери.

За оцінками експертів, рухомий склад трамвайного транспорту в 14 українських містах, які використовують цей вид транспорту, серйозно застарів. Більше 90% вагонів старше 20 років, понад 50 % вимагають термінової заміни. Наразі в Україну імпортується б/у техніка з країн ЄС.

Як відомо, Харківський тракторний завод входить в інвестиційний портфель DCH з 2016 р. В 2019 р. зростання обсягу реалізації продукції склав 16 %, на підприємстві реалізується інвестиційна програма модернізації потужностей загальною вартістю $ 10 млн.

"Екополіс ХТЗ" — довгостроковий інвестиційний проект групи DCH Олександра Ярославського, який передбачає глибокий редевелопмент території ХТЗ. Він дозволить створити принципово нову інноваційну ділову екосистему світового рівня для розвитку високотехнологічного виробництва, бізнесу і досліджень.

Плановий обсяг інвестицій в розмірі $1 млрд забезпечить Україні не менше 13 тис. сучасних робочих місць. "Екополіс ХТЗ" названий одним з ключових проєктів стратегії розвитку міста Харкова на 2020-2030.

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