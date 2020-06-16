Уряд Шмигаля довів, що не може впоратися з кризою, - Бойко

"Цей уряд довів, що не може впоратися з кризою". Про це Співголова фракції Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко заявив у своєму виступі з трибуни Верховної Ради, інформує портал zagittya.com.ua.

Він підкреслив, що влада абсолютно далека від реальних потреб громадян України і не виконує своїх передвиборчих обіцянок.

"Головна передвиборча обіцянка - досягнення миру на Донбасі та припинення воєнного конфлікту - залишилися на папері. Тривають бойові дії, гинуть люди. Немає політичної волі, немає рішучості зробити кроки для того, щоб виконати свою обіцянку і зшити країну, задовольнивши прагнення всіх людей до миру. Єдиним політичним міжнародно визнаним шляхом для цього є реалізація Мінських угод, але Кабмін Шмигаля це не цікавить, і жодних зусиль для їх виконання вони не збираються докладати", - зазначив політик.

Замість миру, розвитку економіки та захисту національних інтересів, за словами Юрія Бойка, пріоритетом для цього Кабміну є виконання забаганок МВФ.

"Цього тижня нам пропонують прийняти програму уряду, яка є просто черговою яскравою декларацією, адже справжня програма уряду вже прийнята. Кабмін разом з Нацбанком підписав Меморандум з МВФ, де принижуються лікарі, освітяни, йде подальший наступ на бізнес, відсутні будь-які наміри влади реально покращити економічний стан країни та людей, а просування іміджу України як "надійного передбачуваного партнера" виглядає як знущання. Ніяких умов для залучення інвестицій ця влада створювати не збирається. Для них країна - це абстракція та набір євроатлантичних кліше. А як живе країна, які потреби у громадян та вітчизняної економіки цей уряд не розуміє і не збирається розуміти", - сказав він.

Співголова фракції опозиціонерів наголосив, що нинішній уряд має бути відправлений у відставку.

"Ми бачимо абсолютно провальну кадрову політику, коли головним аргументом при призначенні того чи іншого кандидата на посаду стає його непрофесіоналізм і відсутність професійних навичок у тій галузі, куди його призначають. У нас абсолютно чітка позиція - ми підписали проект Постанови про звільнення цього недолугого уряду. Кабмін, який показав свою неспроможність, має піти у відставку", - підкреслив Юрій Бойко.