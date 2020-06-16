Аеропорт Ярославського в Харкові відновив роботу після карантину

Міжнародний аеропорт "Харків", що належить відомому українському бізнесмену Олександру Ярославському, відновив роботу з прийому та відправлення авіарейсів. У перший же день відновлення польотів після карантину в міжнародному аеропорту "Харків" відкрилося регулярне сполучення між першою столицею України та Києвом.

"15 червня о 22:05 в міжнародний аеропорт "Харків" прибув перший пасажирський літак після карантинної перерви. Він виконував рейс авіакомпанії Windrose Airlines з Києва. У зворотній шлях літак вирушив 16 червня в 7:40", - повідомила прес-служба компанії-оператора міжнародного аеропорту "Харків" New Systems AM групи DCH Ярославського.

Надалі компанія Windrose Airlines буде щодня виконувати рейси за маршрутом "Київ - Харків - Київ".

"Цей маршрут став першим регулярним напрямком авіакомпанії Windrose Airlines з Харкова. Авіакомпанія розширює географію внутрішніх перельотів і вже пропонує гнучкий графік рейсів з Києва до Одеси, Дніпра, Львова - по 2-3 вильоту на день. Шлях з Харкова у ці міста з урахуванням пересадки в "Борисполі" буде займати близько 4 годин", - уточнила прес-служба аеропорту.

Квитки на усі нові рейси вже доступні для покупки на сайтах авіакомпанії та аеропорту, а також через квиткові агентства. Вартість перельотів з Харкова до Києва складає від 836 гривень.

Як уточнили в прес-службі аеропорту, всі перельоти здійснюються з додержанням вимог для запобігання поширення COVID-19 на авіаційному транспорті, в зв'язку з чим пасажирів просять ознайомитися з переліком правил при відвідуванні аеропорту та користуванні повітряним авіатранспортом.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому, що належить їй.

Аеропорт Ярославського першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу. Згідно з даними Європейського відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe) міжнародний аеропорт "Харків" за підсумками 2019 року увійшов до трійки найбільш швидкозростаючих повітряних гаваней європейського континенту серед аеропортів з пасажиропотоком до 5 млн пасажирів у рік.