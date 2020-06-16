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16 червня 2020, вівторок, 12:38 387
Суспільство 2020-06-16T12:43:33+03:00
Українські Новини
"Нова пошта" надіслала в 11 лікарень фінальну партію гуманітарної допомоги

"Нова пошта" надіслала в 11 лікарень фінальну партію гуманітарної допомоги

Валерия Драгомирова
Нова пошта. Фото: novaposhta
Нова пошта. Фото: novaposhta

За неповних три місяці найбільша приватна компанія поштового зв'язку України "Нова пошта" вклала 25 млн грн на забезпечення лікарень обладнанням та засобами індивідуального захисту в умовах коронавірусної пандемії. 15 червня 2020 року компанія доставила фінальну партію гуманітарної допомоги ще в 11 медустанов нашої країни.

Сучасну медтехніку, засоби індивідуального захисту та супутні медичні товари "Нова пошта" надіслала лікарям Міської дитячої лікарні № 2 міста Миколаєва, Центральних районних лікарень Кам'янця-Подільського, Сторожинця Чернівецької області, Кременчука, міських лікарень Стебника Львівської області, Троїцького та Білокуракиного Луганської області, Золочева та Краснопавловки Харківської області, Гайсина Вінницької області, Київської міської клінічної лікарні № 8.

Для дитячої лікарні Миколаєва придбано 10 лікарняних ліжок "Біомед", УЗД-сканер, 20 інгаляторів, 4 інфузійні насоси, 2 монітори пацієнта, 5 пульсометрів, трансілюминатор для венозної пункції. Кременчуцькі медики отримають 2 електрокардіографа. Лікарям з Києва відправлено 25 дозаторів введення ліків, 150 бактеріальних фільтрів для апаратів ШВЛ, 50 особових кисневих масок, 100 носових кисневих катетерів і 100 катетерів для бронхосанації.


Крім обладнання фінальним одержувачам гуманітарної допомоги "Нова пошта" закупила 56000 медичних масок, 8900 респіраторів, понад 200 захисних костюмів, 300 медичних халатів, 1800 захисних рукавичок і 1200 шапочок, 5200 комплектів високих бахіл і безліч інших супутніх медичних засобів.

"Ситуація з коронавірусною пандемією поступово стабілізується. Наша компанія не залишилася в стороні від загальної біди і внесла свій посильний внесок у боротьбу з інфекцією. Нам вдалося вдосконалити нашу систему закупівель і логістики, що дозволило своєчасно реагувати на прохання лікарів, швидко придбати і оперативно доставляти необхідну для порятунку життів обладнання, препарати, засоби індивідуального захисту та інші медичні вантажі. Зараз ще в 11 лікарень України "Нова пошта" передала фінальну партію допомоги, чим ми завершуємо наш Маніфест про виділення 25 млн грн", – сказала співзасновник "Нової пошти" Інна Поперешнюк.

Як повідомлялося раніше, рішення про виділення 25 млн грн керівництво "Нової пошти" прийняло 15 березня 2020 року. Через 3 дні, 18 березня, відбулося відвантаження першої партії устаткування і ЗІЗ для Полтавської обласної клінічної лікарні. Всього компанія надала допомогу 25 лікарням у 13 областях України. Медзаклади отримали від "Нової пошти" більше 280 тис. шт. засобів індивідуального захисту для медперсоналу, 7,5 тис. літрів антисептичних та дезінфекційних засобів, а також понад 4,5 тисячі одиниць обладнання.

У квітні "Нова пошта" встановила своєрідний рекорд, безкоштовно доставивши у 24 області країни 120 тонн медичного обладнання та всього за 4 дні.

"Нова пошта" активно включилася у роботу по залученню волонтерських рухів та громадських організацій до закупівель і безкоштовної доставки необхідних медичних товарів, приєдналася до соціальних ініціатив великих торгових мереж, благодійних фондів і муніципальних органів влади, забезпечуючи пенсіонерів і соціально вразливі категорії людей продуктовими наборами та товарами першої необхідності.

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