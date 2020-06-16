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16 червня 2020, вівторок, 12:22 412
Політика 2020-06-16T12:45:02+03:00
Українські Новини
Нафтогазова та аграрна асоціації звернулись до Президента: мито на імпортне дизпаливо призведе до подорожчання

Нафтогазова та аграрна асоціації звернулись до Президента: мито на імпортне дизпаливо призведе до подорожчання продуктів

Анна Рудык
Дизпаливо
Дизпаливо

Нафтогазова Асоціація України (НАУ) підтримала звернення Аграрного Союзу України (АСУ) до Президента Володимира Зеленського із закликом не допустити запровадження мита на імпортне дизельне пальне і скраплений газ, що призведе до суттєвого подорожчання продуктів харчування. Відповідне звернення опубліковано на сайті асоціації. 

У НАУ зазначають, що підтримують звернення АСУ до Президента Володимира Зеленського не допустити запровадження мита на імпортне дизпаливо та скраплений газ, внаслідок чого аграрії додатково витратять майже 2 млрд грн, а для українців суттєво зросте вартість продуктів харчування.

"Нафтогазова Асоціація України вважає, що об’єктивних підстав для запровадження мит на імпорт ДП та ЗВГ немає. НАУ у черговий раз закликає учасників Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі і інших дотичних до питання чиновників дотримуватись законодавства та уважно вивчити і всебічно обговорити ініціативи НПЗ. Помилкове рішення може коштувати державі і всім категоріям споживачів пального дуже дорого", – наголошується у зверненні.

Як повідомляв раніше Аграрний Союз України, збільшення вартості дизелю та скрапленого газу призведе до ланцюгової реакції: зростання ціни на продукти харчування, транспорт та собівартість інших товарів широкого вжитку. 

"Аграрії відчують на собі наслідки таких дій першими: у разі ухвалення рішення про запровадження мита, нам доведеться для збору врожаю купувати дизель за завищеними цінами вже зараз. Що призведе до удорожчання собівартості вирощеної сільгосппродукції. Додаткові витрати аграріїв на дизпаливо можуть зрости до 1,9 млрд грн. Відповідно, вартість сільгосппродукції підвищиться, але продавати її за цінами вище світових аграрії не зможуть, тому нестимуть збитки", – наголошувалося у зверненні аграріїв.

Нагадаємо, у січні 2020 г. "Укртатнафта" спільно з "Нафтогазом" подали скаргу до Міжвідомчої комісії з питань міжнародної торгівлі (МКМТ), вимагаючи ввести мита на імпорт ДТ і ЗВГ на рівні 8,46% з щорічним підвищенням до 25, 4% до 2024. За оцінками НАУ введення мит зробить закупівельні ціни на ДП та скраплений газ в Україні найвищими в Європі, зруйнує стійку систему нафтопродуктозабезпечення, економіка України  втрачатиме близько 11 млрд грн. на рік.

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