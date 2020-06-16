На ОГХК завели дніпропетровського бізнесмена Віталія Кучука, - ЗМІ

Такий, що торгував титановою сировиною Вільногірського ГМК в 1990-ті дніпропетровський бізнесмен Віталій Кучук знову в справі. Нове керівництво ОГХК під кураторством т.в.о голови правління Пітера Девіса схвалило компанії Кучука - ТОВ "Керамплюс" - контракти на продаж продукції ОГХК на початку червня. Про це пише Мінпром.

Тепер основні концентрати, а також пісок виробництва філій ОГХК для подальшого перепродажу буде викуповувати ця компанія. Вона поки єдиний трейдер ОГХК, і позиціонується як ексклюзивний постачальник.

ОГХК і ТОВ "Керамплюс" уклали договори на суму близько 200 млн грн. Згідно з новим контрактам, датованим 3 червня, підприємство Кучука викупить у ОГХК близько 100 тис. т продукції. Це менше третини того, що виробляє Вільногірський ГМК.

Засновником і директором компанії "Керамплюс" є підприємець Віталій Кучук. Він добре відомий своїм минулим в період накопичення первинного капіталу на ринку ще з 90-х. Громадськості він більше знайомий з посади директора Запорізького титаномагнієвого комбінату. Ним він став в 2009 році і нічим корисним для казенного підприємства стратегічного значення не запам'ятався.

Опитані гравці ринку впізнають його як партнера бізнесмена Дмитра Візгалова і такого собі Василя Андрухіва – податківця часів колишнього Президента Віктора Януковича. Віталій Кучук, Роман Карпенко в свій час співпрацювали з компанією ТОВ "ДВС Компані ЛТД", засновником і керівником якої є Дмитро Візгалов. Так виглядає схема взаємодії партнерів.

Віталій Кучук і Дмитро Візгалов займалися скупкою продукції Вільногіркого ГМК в лихі 90-е, за цінами значно нижчими від ринкових. Наприклад, купували ільменіт за $110 за т, що було серйозним заниженням цін, поки його структури не були витіснені в 2004 році. Тоді майнові комплекси Вільногірського ГМК і Іршанський ГЗК були передані ПРАТ "Кримський Титан" в оренду урядом.

Бізнесмен Візгалов свого часу заснував компанії ТОВ "Кольорові метали", а також ТОВ "Підприємство Цветмет", які спеціалізувалися на розробці кар'єрів і продажу кольорових металів. За даними порталу Youcontrol по "Кольоровим металам" порушено справу про банкрутство 11 червня 2020. ТОВ "Підприємство Цветмет" припинило свою діяльність 9 червня 2020 р.

Привертає увагу те, що ці підприємства закрилися якраз на початку роботи з ОГХК і може бути викликане бажанням почистити свою історію на користь нового бізнесу.

ТОВ "Керамплюс" - торгова компанія, яка спеціалізується на продажу сировини металургійній, ливарній, машинобудівній, скляній і вогнетривкій промисловості. Саме там застосовується продукція ВГМК по всьому світу. ТОВ "Керамплюс" входить в мережу глобальних офшорів MCD LTD (Mineral&Chemicals Distribution) з головним офісом на Кіпрі.

В кінці 2018 року у MCD LTD з'явився ще один трейдер – IIMCO Trade PTE.LTD.

Представники MCD LTD і IIMCO Trade PTE.LTD в даний час ведуть листування з кінцевими споживачами продукції ОГХК про її придбання в координації з членом правління АТ "ОГХК" Тетяною Гогенко. Вони пропонують до огляду зразки продукції. Таким чином, компанії Кучука намагаються завести собі позитивне реноме на ринку.

Також у переговорах бере участь партнер Віталія Кучука - Роман Карпенко.

Т.в.о голови правління АТ "ОГХК" Пітер Девіс у своєму недавньому інтерв'ю виданню РБК-Україна різко розкритикував колишній менеджмент ОГХК, повідомивши, що він діє в стилі 90-х. А за іронією вийшло, що сам завів на ОГХК трейдерів, які працювали з ВГМК в 90-х. І, за відгуками учасників ринку, ще тоді "потрошили" державний комбінат, скуповуючи продукцію за заниженими цінами.

Пітер Девіс і глава ФДМУ Дмитро Сенниченко регулярно звинувачують колишнє правління ОГХК в корупції, а саме - заниження цін на продукцію компанії при продажу на експорт. Мовляв, продавали нижче ринку. Цим глава Фонду держмайна пояснив заміну менеджменту на ОГХК в січні 2020 року, коли компанія перейшла під управління ФДМ.

З тих пір від керівництва відомства, і від Пітера Девіса, коли він став т.в.о голови правління, змістивши з посади в.о. голови правління ОГХК Михайла Макарова 9 квітня, звучать обіцянки, що на ОГХК настануть кращі часи. Мовляв, все зміниться на краще: продукція буде продаватися без "прокладок", безпосередньо споживачам, дорого, а значить з користю для держкомпанії.

У виданні Мінпром порівняли вартість титанових концентратів в нових контрактах ОГХК з ринковою, щоб зрозуміти, наскільки вигідно компанії співпрацювати з новим трейдером – ТОВ "Керамплюс", схваленим Пітером Девісом. І побачили, що ціни трейдера значно нижче ринкових.